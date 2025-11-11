Segunda Edición de la Diabetes Corre

Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.

Regionales - Lamarque11/11/2025
IMG-20251111-WA0004

La invitación es para el próximo domingo 16 de noviembre en la localidad de Lamarque.

Categorías 
Juveniles 15, 16 y 17 años 4 kilómetro 
PCD sin límite de edad 4 kilómetro 
Élite 18 a 29 años 7 y 13 kilómetro 
Máster A 30 a 39 años 7 y 13 kilómetro 
Máster B 40 a 49 años 7 y 13 kilómetro 
Máster C 50 a 59 años 7 y 13 kilómetro 
Máster D mas de 60 años 7 y 13 kilómetro 
Caminata libre de 4 kilómetro 

Valor de la inscripción para juveniles y pcd a $20.000, para los 7 kilómetro a $25.000, 13 kilómetro $30.000 y para la caminata un alimento.

Inscripciones al siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1V3xseSPBbWRo9pf9kdBed3mmogtahkP05EHZUqa-rNcirA/viewform?fbclid=IwY2xjawN_h5BleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR51HgvisOgMrVMJ4ek3KVLC6T8t41FwC7hVMedFLoMB0uLdN68uqqVCfcvv-A_aem_44PIA0gedDQIinN4TgCToA

Habrá trofeos, medallas, hidratacion, frutas y remeras.

Para hacer consultas se pueden comunicar al 2984201227 ó 2984253479

