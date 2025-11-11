La Policía de Río Negro actuó con celeridad para lograr – el pasado viernes - el recupero de un televisor que había sido sustraído horas antes de una vivienda de calle 9 de Julio, en la localidad de Lamarque.
Segunda Edición de la Diabetes Corre
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.Regionales - Lamarque11/11/2025
La invitación es para el próximo domingo 16 de noviembre en la localidad de Lamarque.
Categorías
Juveniles 15, 16 y 17 años 4 kilómetro
PCD sin límite de edad 4 kilómetro
Élite 18 a 29 años 7 y 13 kilómetro
Máster A 30 a 39 años 7 y 13 kilómetro
Máster B 40 a 49 años 7 y 13 kilómetro
Máster C 50 a 59 años 7 y 13 kilómetro
Máster D mas de 60 años 7 y 13 kilómetro
Caminata libre de 4 kilómetro
Valor de la inscripción para juveniles y pcd a $20.000, para los 7 kilómetro a $25.000, 13 kilómetro $30.000 y para la caminata un alimento.
Inscripciones al siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1V3xseSPBbWRo9pf9kdBed3mmogtahkP05EHZUqa-rNcirA/viewform?fbclid=IwY2xjawN_h5BleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR51HgvisOgMrVMJ4ek3KVLC6T8t41FwC7hVMedFLoMB0uLdN68uqqVCfcvv-A_aem_44PIA0gedDQIinN4TgCToA
Habrá trofeos, medallas, hidratacion, frutas y remeras.
Para hacer consultas se pueden comunicar al 2984201227 ó 2984253479
Con el propósito de promover hábitos de vida saludables desde un enfoque integral, la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 23 de Lamarque, lleva adelante el proyecto “Viviendo Mejor: Ciencia, Movimiento y Alimentación Saludable”
El domingo 16 de noviembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva se realizará una nueva edición de la fiesta internacional de la torta frita.
El jefe comunal confirmó que las y los empleados del Municipio de Lamarque, percibirán un nuevo aumento en los haberes correspondientes a los meses de octubre y noviembre.
Estudiantes del CET N°20 en las Olimpiadas Nacionales de ConstruccionesRegionales - Lamarque31/10/2025
Las estudiantes de sexto año del CET N°20 de Lamarque —Hilary Ravanal, Abigail Díaz, Anabela Hernández y Samira Matamala— fueron seleccionadas para representar a la provincia de Río Negro en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre.
La emoción de las semifinales y la gran final de vivirá en el Polideportivo de Lamarque.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunesRegionales - Luis Beltrán10/11/2025
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.