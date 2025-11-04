Se viene el noveno Festival de la Torta Frita

El domingo 16 de noviembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva se realizará una nueva edición de la fiesta internacional de la torta frita.

Regionales - Lamarque04/11/2025
Habrá importantes premios, paseo artesanal, animación, música y mucha diversión. 

La comunidad está invitada a asistir con mate, reposera y muchas ganas de pasarla bien. 

Esta toda la región invitada a disfrutar en familia y con amigos.

Inscripciones en el Centro municipal de Cultura de 15hs a 19hs ó al teléfono 2946 411749

