Ramello: “Estamos cerrando el año cambiando la vida de 36 vecinos.”

La agrupación fue la encargada de postular a las familias en tanto que el municipio por medio del área de Desarrollo social realizó la tarea de informes y visitas sociales con el fin de corroborar que estas familias cumplían con los requisitos para acceder al programa, como así también con el tiempo de residencia en la localidad.

Cabe señalar que el programa tierra propia, es un acuerdo del municipio con el privado, por el cual la empresa vende el terreno a valor social y el municipio interviene subsidiando el 50% de la cuota. El programa se inicio hace seis años en la localidad con muy buenos resultados y una alta tasa de cobrabilidad.

Desde la asociación Micaela Bastias indicaron que este sueño parecía imposible hace un tiempo atrás y que luego de un largo camino transitado junto al municipio y al privado se pudo lograr esto que los llena de felicidad. “Sin el estado no se pudiera haber logrado esto, porque la tierra en Choele es muy cara, y muchos de las personas que hoy están acá son trabajadores informales que no pueden acceder al crédito, por ello gracias al municipio que subsidia parte de la cuota y del privado que bajo el valor de las tierras se pudo alcanzar esto, que es una muestra que organizados se puede” señaló Lorena Calderón.

Por parte de la empresa, Liliana Zacarías indicó “que hay que destacar al municipio que hace años vienen trabajando con los privados para llevar adelante este programa y felicitar también a la agrupación que con mucha intensidad busco llegar a este objetivo.”

El intendente de Choele Choel Diego Ramello indicó que este proceso inicio hace más de de dos años y que si bien fue mucho tiempo, esto se debió a que no es sencillo gestionar entre tres actores, por lo que se debió trabajar mucho, pero que se logro el objetivo. “A nosotros nos enorgullece este programa de Tierra Propia, que hoy suma al tercer actor que es una asociación que hoy puede recibir 36 lotes. Esto es posible gracias al trabajo del ejecutivo, del área de desarrollo social, el área de legal de los concejales que acompañan el presupuesto.”

Finalmente el intendente invitó a los vecinos a cumplir con la cuota para que otros vecinos puedan también cumplir con su terreno y luego resaltó “que se esta cerrando el año de la mejor manera, cumpliendo el sueño de 36 familias.”

Del acto participaron funcionarios del ejecutivo municipal y del concejo deliberante de Choele Choel.