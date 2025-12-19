El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.
Ramello: “Estamos cerrando el año cambiando la vida de 36 vecinos.”
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele ChoelRegionales - Choele Choel19/12/2025
La agrupación fue la encargada de postular a las familias en tanto que el municipio por medio del área de Desarrollo social realizó la tarea de informes y visitas sociales con el fin de corroborar que estas familias cumplían con los requisitos para acceder al programa, como así también con el tiempo de residencia en la localidad.
Cabe señalar que el programa tierra propia, es un acuerdo del municipio con el privado, por el cual la empresa vende el terreno a valor social y el municipio interviene subsidiando el 50% de la cuota. El programa se inicio hace seis años en la localidad con muy buenos resultados y una alta tasa de cobrabilidad.
Desde la asociación Micaela Bastias indicaron que este sueño parecía imposible hace un tiempo atrás y que luego de un largo camino transitado junto al municipio y al privado se pudo lograr esto que los llena de felicidad. “Sin el estado no se pudiera haber logrado esto, porque la tierra en Choele es muy cara, y muchos de las personas que hoy están acá son trabajadores informales que no pueden acceder al crédito, por ello gracias al municipio que subsidia parte de la cuota y del privado que bajo el valor de las tierras se pudo alcanzar esto, que es una muestra que organizados se puede” señaló Lorena Calderón.
Por parte de la empresa, Liliana Zacarías indicó “que hay que destacar al municipio que hace años vienen trabajando con los privados para llevar adelante este programa y felicitar también a la agrupación que con mucha intensidad busco llegar a este objetivo.”
El intendente de Choele Choel Diego Ramello indicó que este proceso inicio hace más de de dos años y que si bien fue mucho tiempo, esto se debió a que no es sencillo gestionar entre tres actores, por lo que se debió trabajar mucho, pero que se logro el objetivo. “A nosotros nos enorgullece este programa de Tierra Propia, que hoy suma al tercer actor que es una asociación que hoy puede recibir 36 lotes. Esto es posible gracias al trabajo del ejecutivo, del área de desarrollo social, el área de legal de los concejales que acompañan el presupuesto.”
Finalmente el intendente invitó a los vecinos a cumplir con la cuota para que otros vecinos puedan también cumplir con su terreno y luego resaltó “que se esta cerrando el año de la mejor manera, cumpliendo el sueño de 36 familias.”
Del acto participaron funcionarios del ejecutivo municipal y del concejo deliberante de Choele Choel.
CEAER entregó señalética en braille impresa en 3D al Municipio de ChoeleRegionales - Choele Choel19/12/2025
En una acción concreta a favor de la inclusión y la accesibilidad, el CEAER realizó la entrega de señalética en braille impresa en 3D, desarrollada por estudiantes de la institución en el marco de un proyecto a cargo del profesor Huber Cassano.
El Centro de Formación para la Industria de la Construcción cerró el año y fortalece la capacitación laboral en ChoeleRegionales - Choele Choel19/12/2025
El Centro de Formación para la Industria de la Construcción de Choele Choel cerró un nuevo año de actividades, consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional y la generación de oportunidades laborales en la ciudad y en la región.
Gran tarea profesional de estudiantes del CET 13 en el Festival del FolkloreRegionales - Choele Choel19/12/2025
En el marco del Festival Nacional del Folklore y la Familia y como instancia de cierre de las Prácticas Profesionalizantes, estudiantes de 4° “A” del Ciclo Superior, pertenecientes a la modalidad Tecnología de los Alimentos del CET N° 13, llevaron adelante trabajos de bromatología orientadas al cuidado de la salud de los consumidores.
El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido en un local comercial el pasado viernes. Uno de ellos continuará detenido en prisión preventiva mientras el otro tendrá rastreo satelital con dispositivo electrónico.
Choele avanza en la modernización de sus semáforos y piden circular con precauciónRegionales - Choele Choel17/12/2025
La ciudad de Choele Choel continúa con el proceso de recambio y actualización tecnológica del sistema de semáforos, una medida clave para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano.
La Municipalidad de Choele Choel cerró el año con la última jornada de castraciones gratuitasRegionales - Choele Choel16/12/2025
Con un balance más que positivo, el área de Zoonosis de la Municipalidad de Choele Choel llevó adelante en el barrio Maldonado la última jornada de castraciones gratuitas del año, poniendo el broche de oro a una de las campañas de esterilización y control de la superpoblación de perros y gatos más importantes de la región.
Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen SimónRegionales - Choele Choel16/12/2025
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.
Homicidio de Marisa Coliman: la defensa pública argumentó frente al Tribunal de ImpugnaciónRegionales19/12/2025
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
Lamarque presentó los números de la Fiesta nacional del tomate y la producciónRegionales - Lamarque19/12/2025
En la noche del jueves se presentaron los números de la fiesta nacional del tomate y la producción que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2026. Con seis números nacionales, la premisa de la organización es que la fiesta la disfruten todos