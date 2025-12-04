El Municipio de Lamarque acordó un incremento del 2,5%

Dichos montos serán tomados en los índices para el año 2026, acordando además que los agentes municipales percibirán el aguinaldo el día 20 del corriente mes y un bono de fin de año de 70.000 pesos por única vez el día 26 de diciembre.



Por su parte los haberes correspondientes al mes de diciembre se depositarán el día 30 del corriente mes, además se acuerda una próxima reunión para el mes de marzo, en fecha de acordar.



Además del jefe comunal, participaron de la reunión Daniel Larretchea y Adelaida Zúñiga (UPCN), Mariela Rodríguez, Marisa Alonso y Marcela Jaque (ATE), y el delegado municipal Emilio Molina.