Tercera fiesta de la cerveza

La fiesta ya tuvo su desarrollo en las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán. Ahora el 15 será el turno de Lamarque.



La jornada será de 17 a 03 de la madrugada con la participación de bandas invitadas, entre ellas, Sala once 65, No class, La Bartola.



Además habrá Paseo Gastronómico, Paseo de Artesanos y Emprendedores, y cinco Productores de Cerveza Artesanal del Valle medio, Cerveza Artesanal Rosa Blanca, Casandra, 847, Molotov y Bon



La jornada será al aire libre en el salon de Eventos, el Terreno, ubicado en Dr Molina 858 de Lamarque.