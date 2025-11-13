Tercera fiesta de la cerveza

Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.

Regionales - Lamarque13/11/2025
IMG-20251113-WA0001

La fiesta ya tuvo su desarrollo en las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán. Ahora el 15 será el turno de Lamarque.


La jornada será de 17 a 03 de la madrugada con la participación de bandas invitadas, entre ellas, Sala once 65, No class, La Bartola.


Además habrá Paseo Gastronómico, Paseo de Artesanos y Emprendedores, y cinco Productores de Cerveza Artesanal del Valle medio, Cerveza Artesanal Rosa Blanca, Casandra,  847, Molotov y Bon 


La jornada será al aire libre en el salon de Eventos,  el Terreno, ubicado en Dr Molina 858 de Lamarque.

