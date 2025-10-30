La liga regional de Básquet se define en Lamarque

La emoción de las semifinales y la gran final de vivirá en el Polideportivo de Lamarque.

Regionales - Lamarque30/10/2025
IMG-20251029-WA0054

En la localidad de harán presentes los mejores equipos que lo dejarán todo en la cancha buscando quedarse con la liga. 


El día 2 de noviembre a las 10 horas dará inició la primera semifinal que la disputarán Lamarque y Ferro de San Antonio Oeste.   A las 12 jugarán la segunda semi Luis Beltrán y Choele Choel.


A las 14:30 se desarrollará  el partido por el quinto y sexto puesto que lo disputarán La Adela y Rio Colorado. 


Desde las 16:30 se jugará el partido por el tercer y  cuarto puesto y seguido a ese partido la gran final.

