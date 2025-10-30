La liga regional de Básquet se define en Lamarque

En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
La emoción de las semifinales y la gran final de vivirá en el Polideportivo de Lamarque.Regionales - Lamarque30/10/2025
En la localidad de harán presentes los mejores equipos que lo dejarán todo en la cancha buscando quedarse con la liga.
El día 2 de noviembre a las 10 horas dará inició la primera semifinal que la disputarán Lamarque y Ferro de San Antonio Oeste. A las 12 jugarán la segunda semi Luis Beltrán y Choele Choel.
A las 14:30 se desarrollará el partido por el quinto y sexto puesto que lo disputarán La Adela y Rio Colorado.
Desde las 16:30 se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto y seguido a ese partido la gran final.
El municipio de Lamarque adquirió cinco nuevos vehículos que serán destinadas a distintas áreas municipales. La compra de los mismos demando una inversión de 250 millones de pesos.
Estudiantes del CEAER participaron de jornada de seguridad y primeros auxiliosRegionales - Lamarque23/10/2025
Se desarrolló en la sede Lamarque del CEAER una completa jornada de capacitación destinada a estudiantes y docentes. La actividad abordó temáticas clave vinculadas a la Seguridad en el uso de maquinarias, Primeros Auxilios y RCP, promoviendo herramientas fundamentales para la prevención y actuación ante emergencias laborales.
Comenzó la colocación de cestos de basura construidos por estudiantesRegionales - Lamarque22/10/2025
El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.
Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Peña de Peumayen
El ballet Peumayen este 18 de octubre, realizara una peña en el polideportivo Lamarque a partir de las 21 horas.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.