El Área de Bromatología Municipal informa que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva reunión para la renovación del Carnet de Manipulador de Alimentos.
Daños materiales en un vuelco en la ruta 250
El jueves, alrededor de las 14 horas, un transeúnte alertó a la Unidad Especial Vial de Pomona sobre un siniestro en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 255.Regionales - Pomona13/12/2025
Una comisión policial se trasladó al lugar y confirmó que se trataba de un despiste seguido de vuelco de un automóvil Chevrolet Prisma de color negro, que circulaba desde Neuquén - ciudad de su residencia - en dirección a Las Grutas.
El vehículo era conducido por un hombre de 39 años de edad, único ocupante, quien indicó que una camioneta blanca —que venía de frente e invadió su carril— lo obligó a maniobrar bruscamente, provocando la pérdida de control del auto.
Personal médico del hospital local asistió al conductor, quien se encontraba consciente y sin lesiones de gravedad.
Solo se registraron daños materiales.
Fuente Unidad Regional IV
Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimientoRegionales - Pomona29/11/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realiza importantes tareas de impermeabilización del cajero en el canal Pomona–San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.
Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de Pomona
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.