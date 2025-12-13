Daños materiales en un vuelco en la ruta 250

Una comisión policial se trasladó al lugar y confirmó que se trataba de un despiste seguido de vuelco de un automóvil Chevrolet Prisma de color negro, que circulaba desde Neuquén - ciudad de su residencia - en dirección a Las Grutas.

El vehículo era conducido por un hombre de 39 años de edad, único ocupante, quien indicó que una camioneta blanca —que venía de frente e invadió su carril— lo obligó a maniobrar bruscamente, provocando la pérdida de control del auto.

Personal médico del hospital local asistió al conductor, quien se encontraba consciente y sin lesiones de gravedad.

Solo se registraron daños materiales.

Fuente Unidad Regional IV