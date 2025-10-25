Secuestran arma de fuego sin documentación

La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
El hombre, con domicilio en la localidad de Luis Beltrán, negó en reiteradas oportunidades que llevará consigo un arma de fuego y adujo que solo tenía cuchillos pero, cuando la policía volteó el asiento del vehículo, apareció un arma oculta en un bolsillo del respaldo.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche de éste viernes, alrededor de las 21, en el marco de un control vehicular que se realizaba sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258.
En el lugar se detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet S-10 en la que viajaban tres hombres, todos oriundos de la localidad de Luis Beltrán.
El conductor, de 26 años, iba acompañado de otros dos sujetos de 35 y 37 años respectivamente, también con domicilio en Luis Beltrán.
Durante la verificación se constató que transportaban cinco perros en la caja del vehículo.
La presunción de que estarían cazando llevó a que - con autorización del conductor - se realizara una inspección preventiva del interior, donde se encontraron cuatro cartuchos de escopeta y posteriormente, detrás del asiento, un arma de fuego tipo escopeta calibre 28, la cual no contaba con la documentación correspondiente.
Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal, procediéndose al secuestro del arma y municiones, y a la notificación judicial al propietario.
En el lugar trabajó también personal del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor.
Fuente Unidad Regional IV
