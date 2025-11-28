Muestra de patín en Pomona

Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de Pomona

Regionales - Pomona28/11/2025
IMG-20251128-WA0006

La muestra será a las 17 horas en el Polideportivo Municipal donde se podrá disfrutar de una tarde llena de talento, alegría y brillo sobre ruedas.


Con entrada libre y gratuita, y además en el lugar funcionará un gran servicio de cantina.


Están todas las familias invitadas a compartir y vivir una jornada de acompañamiento a las patinadoras. 

Te puede interesar
Lo más visto