Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
Muestra de patín en Pomona
Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de PomonaRegionales - Pomona28/11/2025
La muestra será a las 17 horas en el Polideportivo Municipal donde se podrá disfrutar de una tarde llena de talento, alegría y brillo sobre ruedas.
Con entrada libre y gratuita, y además en el lugar funcionará un gran servicio de cantina.
Están todas las familias invitadas a compartir y vivir una jornada de acompañamiento a las patinadoras.
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
ENDEVAM acompaña a productoresRegionales27/11/2025
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.