Muestra de patín en Pomona

La muestra será a las 17 horas en el Polideportivo Municipal donde se podrá disfrutar de una tarde llena de talento, alegría y brillo sobre ruedas.



Con entrada libre y gratuita, y además en el lugar funcionará un gran servicio de cantina.



Están todas las familias invitadas a compartir y vivir una jornada de acompañamiento a las patinadoras.