Despiste y vuelco de un camión en cercanías de Pomona

El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana y se trató del despiste seguido de choque y vuelco de un camión Iveco con semirremolque que era conducido por un ciudadano de 61 años de edad oriundo de San Antonio Oeste.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el camión circulaba desde Pomona hacia su lugar de origen cuando, al llegar al kilómetro de mención, se le corta la dirección perdiendo el completo control del vehículo y se cruza de carril.

Desciende a la sub banquina y, forzado por el desnivel de un terraplén, termina impactando contra un poste de alta tensión para quedar volcado sobre uno de sus laterales.

El hombre iba acompañado de una mujer de 57 años del mismo domicilio que el conductor, quien se llevó la peor parte dado que debió ser trasladada al Hospital de Pomona, donde se aguardaba por el resultado de placas radiográficas a fin de determinar el grado de lesión sufrida.

En cuanto al estado de salud del conductor, aseguró encontrarse bien y no requerir asistencia médica.

Fuente Unidad Regional IV