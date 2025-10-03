En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Despiste y vuelco de un camión en cercanías de Pomona
El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana y se trató del despiste seguido de choque y vuelco de un camión Iveco con semirremolque que era conducido por un ciudadano de 61 años de edad oriundo de San Antonio Oeste.
De acuerdo a lo que se pudo saber, el camión circulaba desde Pomona hacia su lugar de origen cuando, al llegar al kilómetro de mención, se le corta la dirección perdiendo el completo control del vehículo y se cruza de carril.
Desciende a la sub banquina y, forzado por el desnivel de un terraplén, termina impactando contra un poste de alta tensión para quedar volcado sobre uno de sus laterales.
El hombre iba acompañado de una mujer de 57 años del mismo domicilio que el conductor, quien se llevó la peor parte dado que debió ser trasladada al Hospital de Pomona, donde se aguardaba por el resultado de placas radiográficas a fin de determinar el grado de lesión sufrida.
En cuanto al estado de salud del conductor, aseguró encontrarse bien y no requerir asistencia médica.
Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de “Hurto” en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
El viernes, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258, donde fue interceptado un vehículo furgón conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en San Antonio Oeste.
Este sábado 3 de agosto a las 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Pomona se festeja el Día del Niño
El planetario móvil es una experiencia educativa, inmersiva y fascinante para todas las edades.
El Área de Bromatología Municipal de Pomona llevara adelante una charla y efectuará renovación del carnet de manipulación de alimentos.
Pomona: Weretilneck recorrió obras que se ejecutan con fondos provincialesRegionales - Pomona10/07/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck cerró su jornada de trabajo en el Valle Medio con una visita a Pomona. Junto al Intendente Miguel Jara, recorrió el avance de obra del nuevo Paseo Peatonal Público, que se ejecuta con fondos provinciales. Además, entregó escrituras y firmó un convenio para fortalecer la difusión del 0800-DROGAS.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.