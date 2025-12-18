Pomona realiza la apertura de la Temporada 2025–2026

La Municipalidad informa a toda la comunidad que la apertura de la temporada 2025–2026 se llevará a cabo el próximo domingo 21 de diciembre en el Balneario Municipal.

Regionales - Pomona18/12/2025
IMG-20251218-WA0006

Desde el municipio invitan a disfrutar de una jornada especial que dará inicio a un nuevo verano lleno de actividades recreativas, deportivas y espacios de encuentro para toda la familia.


Este domingo 21 de diciembre, viví una noche imperdible desde las 20 horas en el Balneario Municipal con una gran propuesta musical:
 Cumbia Te Dije
Pablo Navarrete Show
 Cierre a puro ritmo con Los Charros de Cipo


 Animación y musicalización: DJ Mauro Olmos

