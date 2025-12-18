Pomona realiza la apertura de la Temporada 2025–2026

Desde el municipio invitan a disfrutar de una jornada especial que dará inicio a un nuevo verano lleno de actividades recreativas, deportivas y espacios de encuentro para toda la familia.



Este domingo 21 de diciembre, viví una noche imperdible desde las 20 horas en el Balneario Municipal con una gran propuesta musical:

Cumbia Te Dije

Pablo Navarrete Show

Cierre a puro ritmo con Los Charros de Cipo



Animación y musicalización: DJ Mauro Olmos