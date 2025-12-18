El jueves, alrededor de las 14 horas, un transeúnte alertó a la Unidad Especial Vial de Pomona sobre un siniestro en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 255.
Pomona realiza la apertura de la Temporada 2025–2026
La Municipalidad informa a toda la comunidad que la apertura de la temporada 2025–2026 se llevará a cabo el próximo domingo 21 de diciembre en el Balneario Municipal.Regionales - Pomona18/12/2025
Desde el municipio invitan a disfrutar de una jornada especial que dará inicio a un nuevo verano lleno de actividades recreativas, deportivas y espacios de encuentro para toda la familia.
Este domingo 21 de diciembre, viví una noche imperdible desde las 20 horas en el Balneario Municipal con una gran propuesta musical:
Cumbia Te Dije
Pablo Navarrete Show
Cierre a puro ritmo con Los Charros de Cipo
Animación y musicalización: DJ Mauro Olmos
El Área de Bromatología Municipal informa que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva reunión para la renovación del Carnet de Manipulador de Alimentos.
Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimientoRegionales - Pomona29/11/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realiza importantes tareas de impermeabilización del cajero en el canal Pomona–San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.
Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de Pomona
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
Choele avanza en la modernización de sus semáforos y piden circular con precauciónRegionales - Choele Choel17/12/2025
La ciudad de Choele Choel continúa con el proceso de recambio y actualización tecnológica del sistema de semáforos, una medida clave para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano.