Decomisan langostinos y pescado por incumplir medidas sanitarias

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial Pomona y - luego - se dio intervención a los agentes de ganadería de la provincia.



Fue en el marco de un habitual operativo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre la Ruta Nacional N° 250 a la altura del kilómetro 285.



Durante el operativo, alrededor de las 11:30 horas, el personal interviniente procedió a detener la marcha de una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por un hombre de 39 años oriundo de Puerto Madryn, provincia del Chubut, quien se encontraba acompañado por su pareja.



Al realizar la verificación correspondiente, los efectivos observaron en la caja del rodado una red de pesca y varias cajas conteniendo productos del mar, manifestando el conductor que se trataba de langostinos destinados a consumo personal.



Sin embargo, al efectuar una inspección más detallada, se constató el transporte de doce cajas de langostinos de aproximadamente dos kilogramos cada una y una pieza de salmón de unos cuatro kilogramos, sin contar con la documentación sanitaria ni las condiciones adecuadas de conservación de la cadena de frío.



Ante esta situación, y en presencia del Inspector a cargo de Ganadería, se procedió al decomiso de la totalidad de la mercadería, conforme a lo establecido en el Decreto N° 4238/68, por presunta infracción a las normas sanitarias vigentes.



Los productos fueron posteriormente trasladados al matadero de Luis Beltrán para su destrucción mediante digestor.



La efectiva intervención policial permitió prevenir la circulación y posible comercialización de alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano.

Fuente Unidad Regional IV