La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Decomisan langostinos y pescado por incumplir medidas sanitarias
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.Regionales - Pomona24/10/2025
El procedimiento estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial Pomona y - luego - se dio intervención a los agentes de ganadería de la provincia.
Fue en el marco de un habitual operativo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre la Ruta Nacional N° 250 a la altura del kilómetro 285.
Durante el operativo, alrededor de las 11:30 horas, el personal interviniente procedió a detener la marcha de una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por un hombre de 39 años oriundo de Puerto Madryn, provincia del Chubut, quien se encontraba acompañado por su pareja.
Al realizar la verificación correspondiente, los efectivos observaron en la caja del rodado una red de pesca y varias cajas conteniendo productos del mar, manifestando el conductor que se trataba de langostinos destinados a consumo personal.
Sin embargo, al efectuar una inspección más detallada, se constató el transporte de doce cajas de langostinos de aproximadamente dos kilogramos cada una y una pieza de salmón de unos cuatro kilogramos, sin contar con la documentación sanitaria ni las condiciones adecuadas de conservación de la cadena de frío.
Ante esta situación, y en presencia del Inspector a cargo de Ganadería, se procedió al decomiso de la totalidad de la mercadería, conforme a lo establecido en el Decreto N° 4238/68, por presunta infracción a las normas sanitarias vigentes.
Los productos fueron posteriormente trasladados al matadero de Luis Beltrán para su destrucción mediante digestor.
La efectiva intervención policial permitió prevenir la circulación y posible comercialización de alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano.
Fuente Unidad Regional IV
Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semanaRegionales - Pomona26/08/2025
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de “Hurto” en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
El viernes, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258, donde fue interceptado un vehículo furgón conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en San Antonio Oeste.
Este sábado 3 de agosto a las 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Pomona se festeja el Día del Niño
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.