Villa Unión ganó el premio de fundación River Plate y Adidas

De esta forma la fundación y Adidas busca acompañar proyectos que mejoran el acceso al deporte mediante reformas edilicias, compra de equipamiento o adquisición de material deportivo. En 2025, la iniciativa puso el foco en tres ejes clave: transformación, bienestar y comunidad.



En esta nueva edición, el jurado fue integrado por Jorge Brito (Presidente de River), Pablo Lamo (Presidente de adidas Argentina), Leonardo Ponzio (Secretario Deportivo de River), Jorgelina Pesce (Vicepresidenta del Club La Adela, tercer puesto del concurso de 2024), Christian Asinelli (Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica en CAF) y Carine Nkoue (Secretaria General de UEFA Foundation for Children).



En el caso del club Villa Unión presentó su iniciativa para cerrar el salón de usos múltiples y que los chicos puedan desarrollar prácticas deportivas y entrenamientos en un espacio cerrado.