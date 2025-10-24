En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
Villa Unión ganó el premio de fundación River Plate y Adidas
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.Regionales - Choele Choel24/10/2025
De esta forma la fundación y Adidas busca acompañar proyectos que mejoran el acceso al deporte mediante reformas edilicias, compra de equipamiento o adquisición de material deportivo. En 2025, la iniciativa puso el foco en tres ejes clave: transformación, bienestar y comunidad.
En esta nueva edición, el jurado fue integrado por Jorge Brito (Presidente de River), Pablo Lamo (Presidente de adidas Argentina), Leonardo Ponzio (Secretario Deportivo de River), Jorgelina Pesce (Vicepresidenta del Club La Adela, tercer puesto del concurso de 2024), Christian Asinelli (Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica en CAF) y Carine Nkoue (Secretaria General de UEFA Foundation for Children).
En el caso del club Villa Unión presentó su iniciativa para cerrar el salón de usos múltiples y que los chicos puedan desarrollar prácticas deportivas y entrenamientos en un espacio cerrado.
Con una propuesta que trascendió lo meramente informativo para transformarse en un encuentro cargado de inspiración, el Instituto Técnico Superior CEAER, en conjunto con la empresa Oldelval, llevó adelante la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”.
Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernesRegionales - Choele Choel23/10/2025
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.
Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.
El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
CEAER, Oldelval y la Cámara de Comercio convocan a una proyección sobre energía e innovación
Continúa el programa de castraciones gratuitas en barrios de ChoeleRegionales - Choele Choel21/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
