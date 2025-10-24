Lesiones leves en un accidente en el centro de Choele

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad del hecho, tratándose de una colisión entre un automóvil Renault 19 y una motocicleta Zanella ZR 250.



Según los primeros testimonios, el siniestro se habría producido cuando el automóvil circulaba por calle Uruguay y, al llegar a la intersección mencionada, colisionó con la motocicleta.



En el lugar trabajó también personal de Seguridad Vial realizando pruebas de alcoholemia al conductor del rodado menor, para verificar si se encontraba o no bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas y sumar esa información a la investigación en curso.



En cuanto al estado de salud de los involucrados, el conductor de la moto resultó con lesiones leves de acuerdo al informe proporcionado por el Hospital de la ciudad.

Fuente Unidad Regional IV