Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semana

También se secuestró una camioneta por no tener en condiciones la documentación y se retuvo preventivamente un cuatriciclo y otra moto por no tener en mano la documentación que acredite propiedad.



El primero de los hechos ocurrió en horas tempranas de la mañana cuando se controló el paso de un motovehículo Yamaha XTZ 125 sin dominio que era transportado en la caja de una camioneta Chevrolet C-10.



El conductor – de 42 años de edad y oriundo de San Antonio Oeste – no llevaba consigo la cédula de identificación del rodado.



Al momento de realizar control de visu, a “Prima facie” se constata que la moto posee un motor marca “Honda” no correspondiente al original de la moto.



Esto motivó a hacer una consulta al sistema RNPA a través del Centro de Telecomunicaciones de Choele Choel, surgiendo como novedad que se encontraba en vigencia un pedido de secuestro del mes de marzo de 2012 por delito de “Hurto”.



La fiscalía actuante dispuso entonces el secuestro del rodado y la imputación de quien la transportaba por – en principio - “encubrimiento”.



La autoridad judicial dispuso también el secuestro cautelar de la camioneta que la transportaba, aunque en éste caso es hasta que se regularicen problemas surgidos con la documentación.



Ya en horas de la tarde, el control se ejerció sobre una camioneta Hi Lux al mando de un hombre de 43 años con domicilio en Patagones.



En un carro llevaba un motovehículo Corven Mirage 110 cc.



La consulta al registro sobre el motor que llevaba colocado arrojaría también que no era el original y que éste tenía en vigencia un pedido de secuestro librado en el mes de octubre de 2015 relacionado a una causa de “hurto”.



Al igual que en el caso anterior, se dispuso el inicio de una causa judicial por “Presunto encubrimiento” y el secuestro del rodado por infracción al Artículo 289 del Código Penal.

Fuente Unidad Regional IV