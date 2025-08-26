Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semana

El viernes, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258, donde fue interceptado un vehículo furgón conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en San Antonio Oeste.
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de "Hurto" en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
También se secuestró una camioneta por no tener en condiciones la documentación y se retuvo preventivamente un cuatriciclo y otra moto por no tener en mano la documentación que acredite propiedad.
El primero de los hechos ocurrió en horas tempranas de la mañana cuando se controló el paso de un motovehículo Yamaha XTZ 125 sin dominio que era transportado en la caja de una camioneta Chevrolet C-10.
El conductor – de 42 años de edad y oriundo de San Antonio Oeste – no llevaba consigo la cédula de identificación del rodado.
Al momento de realizar control de visu, a “Prima facie” se constata que la moto posee un motor marca “Honda” no correspondiente al original de la moto.
Esto motivó a hacer una consulta al sistema RNPA a través del Centro de Telecomunicaciones de Choele Choel, surgiendo como novedad que se encontraba en vigencia un pedido de secuestro del mes de marzo de 2012 por delito de “Hurto”.
La fiscalía actuante dispuso entonces el secuestro del rodado y la imputación de quien la transportaba por – en principio - “encubrimiento”.
La autoridad judicial dispuso también el secuestro cautelar de la camioneta que la transportaba, aunque en éste caso es hasta que se regularicen problemas surgidos con la documentación.
Ya en horas de la tarde, el control se ejerció sobre una camioneta Hi Lux al mando de un hombre de 43 años con domicilio en Patagones.
En un carro llevaba un motovehículo Corven Mirage 110 cc.
La consulta al registro sobre el motor que llevaba colocado arrojaría también que no era el original y que éste tenía en vigencia un pedido de secuestro librado en el mes de octubre de 2015 relacionado a una causa de “hurto”.
Al igual que en el caso anterior, se dispuso el inicio de una causa judicial por “Presunto encubrimiento” y el secuestro del rodado por infracción al Artículo 289 del Código Penal.
Fuente Unidad Regional IV
Este sábado 3 de agosto a las 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Pomona se festeja el Día del Niño
El planetario móvil es una experiencia educativa, inmersiva y fascinante para todas las edades.
El Área de Bromatología Municipal de Pomona llevara adelante una charla y efectuará renovación del carnet de manipulación de alimentos.
Pomona: Weretilneck recorrió obras que se ejecutan con fondos provincialesRegionales - Pomona10/07/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck cerró su jornada de trabajo en el Valle Medio con una visita a Pomona. Junto al Intendente Miguel Jara, recorrió el avance de obra del nuevo Paseo Peatonal Público, que se ejecuta con fondos provinciales. Además, entregó escrituras y firmó un convenio para fortalecer la difusión del 0800-DROGAS.
Un despiste seguido de vuelco ocurrió en las primeras horas de la tarde del lunes en la ruta nacional 250 a la altura del kilómetro 245.
Se puso en marcha la obra del nuevo Paseo Recreativo, emplazado a la vera de la Ruta Nacional 250, un espacio pensado para el disfrute de vecinos, vecinas y turistas.
El destacamento de seguridad vial de Pomona decomiso 100 kilos de fruto de mar. Eran transportados en la parte trasera de una camioneta infringiendo las medidas sanitarias y de higiene.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.