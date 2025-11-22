Vuelco a unos 30 kilómetros de Pomona

El siniestro vial se registró pasadas las 9,30 horas del viernes.

Según lo informado, se trató de un despiste seguido de vuelco que tuvo como único rodado interviniente a un vehículo Toyota Corolla conducido por una mujer de 33 años de edad.

Al momento del siniestro iba en compañía de dos hombres de 57 y 28 años respectivamente y de una mujer de 54.

También se acompañaba de sus dos hijos de 10 y 6 años.

En primera instancia, la conductora, junto a los dos menores, fueron asistidos por un transeúnte que los trasladó hasta la localidad de Pomona. Asimismo, la otra mujer fue auxiliada por otro transeúnte, siendo también trasladada a dicho lugar.

Posteriormente, se hace presente personal de Salud Pública de Pomona, quienes - tras examinar a los dos hombres que permanecían en el lugar - decidieron el traslado preventivo de uno de ellos hasta el nosocomio de esa localidad.

Según información recabada en el lugar, se movilizaban desde Neuquén con destino a Las Grutas, cuando en el kilómetro mencionado la conductora habría mordido la banquina y, al intentar retornar a la cinta asfáltica, pierde el control del rodado, cruzándose de carril y saliendo despedido hacia la banquina contraria.

Allí impacta contra un montículo de tierra y da aproximadamente tres tumbos, hasta quedar el vehículo volcado sobre un alambrado y con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Fueron los mismos transeúntes quienes procedieron a colocar el auto sobre su eje para permitir que los ocupantes que permanecían atrapados en el interior pudieran salir.

Fuente Unidad Regional IV