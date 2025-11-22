El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
Vuelco a unos 30 kilómetros de Pomona
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.Regionales - Pomona22/11/2025
El siniestro vial se registró pasadas las 9,30 horas del viernes.
Según lo informado, se trató de un despiste seguido de vuelco que tuvo como único rodado interviniente a un vehículo Toyota Corolla conducido por una mujer de 33 años de edad.
Al momento del siniestro iba en compañía de dos hombres de 57 y 28 años respectivamente y de una mujer de 54.
También se acompañaba de sus dos hijos de 10 y 6 años.
En primera instancia, la conductora, junto a los dos menores, fueron asistidos por un transeúnte que los trasladó hasta la localidad de Pomona. Asimismo, la otra mujer fue auxiliada por otro transeúnte, siendo también trasladada a dicho lugar.
Posteriormente, se hace presente personal de Salud Pública de Pomona, quienes - tras examinar a los dos hombres que permanecían en el lugar - decidieron el traslado preventivo de uno de ellos hasta el nosocomio de esa localidad.
Según información recabada en el lugar, se movilizaban desde Neuquén con destino a Las Grutas, cuando en el kilómetro mencionado la conductora habría mordido la banquina y, al intentar retornar a la cinta asfáltica, pierde el control del rodado, cruzándose de carril y saliendo despedido hacia la banquina contraria.
Allí impacta contra un montículo de tierra y da aproximadamente tres tumbos, hasta quedar el vehículo volcado sobre un alambrado y con sus cuatro ruedas hacia arriba.
Fueron los mismos transeúntes quienes procedieron a colocar el auto sobre su eje para permitir que los ocupantes que permanecían atrapados en el interior pudieran salir.
Fuente Unidad Regional IV
Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Belisle recibe una fecha clave del Campeonato Rionegrino de JineteadasRegionales - Coronel Belisle21/11/2025
Este fin de semana, Coronel Belisle será sede de la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en el camino clasificatorio hacia Jesús María 2026. Las actividades se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre, con apertura del campo desde las 8 de la mañana.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.