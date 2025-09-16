Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Retienen moto por no coincidir número de motor con documentacion
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.Regionales - Pomona16/09/2025
La moto en cuestión, una Yamaha 250 de color azul, era transportada por un hombre oriundo de Neuquén en un carro, junto a otro rodado que no presentó anomalías.
Quien la transportaba presentó la documentación de la moto a requerimiento del control policial, pero resultó ser que no existía coincidencia entre el estampado en la cédula de identificación vehicular y el grabado en el motor.
La situación motivó entonces que se realice la retención de la misma hasta tanto se regularice la situación que originó el procedimiento.
Fuente Unidad Regional IV
Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semanaRegionales - Pomona26/08/2025
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de “Hurto” en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
El viernes, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258, donde fue interceptado un vehículo furgón conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en San Antonio Oeste.
Este sábado 3 de agosto a las 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Pomona se festeja el Día del Niño
El planetario móvil es una experiencia educativa, inmersiva y fascinante para todas las edades.
El Área de Bromatología Municipal de Pomona llevara adelante una charla y efectuará renovación del carnet de manipulación de alimentos.
Pomona: Weretilneck recorrió obras que se ejecutan con fondos provincialesRegionales - Pomona10/07/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck cerró su jornada de trabajo en el Valle Medio con una visita a Pomona. Junto al Intendente Miguel Jara, recorrió el avance de obra del nuevo Paseo Peatonal Público, que se ejecuta con fondos provinciales. Además, entregó escrituras y firmó un convenio para fortalecer la difusión del 0800-DROGAS.
Un despiste seguido de vuelco ocurrió en las primeras horas de la tarde del lunes en la ruta nacional 250 a la altura del kilómetro 245.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.