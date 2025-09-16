Retienen moto por no coincidir número de motor con documentacion

La moto en cuestión, una Yamaha 250 de color azul, era transportada por un hombre oriundo de Neuquén en un carro, junto a otro rodado que no presentó anomalías.



Quien la transportaba presentó la documentación de la moto a requerimiento del control policial, pero resultó ser que no existía coincidencia entre el estampado en la cédula de identificación vehicular y el grabado en el motor.



La situación motivó entonces que se realice la retención de la misma hasta tanto se regularice la situación que originó el procedimiento.

Fuente Unidad Regional IV