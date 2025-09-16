Retienen moto por no coincidir número de motor con documentacion

En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.

Regionales - Pomona16/09/2025
IMG-20250916-WA0009

La moto en cuestión, una Yamaha 250 de color azul, era transportada por un hombre oriundo de Neuquén en un carro, junto a otro rodado que no presentó anomalías.


Quien la transportaba presentó la documentación de la moto a requerimiento del control policial, pero resultó ser que no existía coincidencia entre el estampado en la cédula de identificación vehicular y el grabado en el motor.


La situación motivó entonces que se realice la retención de la misma hasta tanto se regularice la situación que originó el procedimiento.

Fuente Unidad Regional IV 

