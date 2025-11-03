Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
Desbarrancadas en Pomona
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.Regionales - Pomona03/11/2025
La obra adaptación de "Las de Barranco" de Gregorio de LaFerrere, cuenta con dirección y puesta en escena de Luis Sarlinga. La actuación de Germán Rodeghiero; Maite "Pini" Fernández; Laura Vinaya; Marisol Calvo; Maxi "Quito" Kühn; Marcelo "Chelo" Crespo; Emanuel Garrido y José Luis Jorquera. Operación Técnica: Natalia "Coca" Roteño
La exitosa obra de Grupo Libres
Luego de su re-estreno en octubre, llega a Pomona.
Este clásico sainete ambientado en los años 20 en el que ronda el grotesco, nos muestra las aventuras y desventuras de Doña María, viuda de Barranco, junto a sus tres preciadas hijas.
Distintos candidatos completan esta historia que nos sumerge en una casa en crisis de la que es muy dificil escapar.
La función será en el SUM de Pomona el día sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita.
La presentación es auspiciada por la municipalidad de Pomona.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semanaRegionales - Pomona26/08/2025
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de “Hurto” en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado, personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.