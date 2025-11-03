Desbarrancadas en Pomona

La obra adaptación de "Las de Barranco" de Gregorio de LaFerrere, cuenta con dirección y puesta en escena de Luis Sarlinga. La actuación de Germán Rodeghiero; Maite "Pini" Fernández; Laura Vinaya; Marisol Calvo; Maxi "Quito" Kühn; Marcelo "Chelo" Crespo; Emanuel Garrido y José Luis Jorquera. Operación Técnica: Natalia "Coca" Roteño



La exitosa obra de Grupo Libres

Luego de su re-estreno en octubre, llega a Pomona.



Este clásico sainete ambientado en los años 20 en el que ronda el grotesco, nos muestra las aventuras y desventuras de Doña María, viuda de Barranco, junto a sus tres preciadas hijas.



Distintos candidatos completan esta historia que nos sumerge en una casa en crisis de la que es muy dificil escapar.



La función será en el SUM de Pomona el día sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita.



La presentación es auspiciada por la municipalidad de Pomona.