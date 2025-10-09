Nuevo espacio de juegos en la escuela 7

Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan  de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.

Regionales - Pomona09/10/2025
Docentes se sumaron con entusiasmo a la tarea de pintar los juegos sobre el piso, una práctica sencilla y colorida que transforma los espacios en lugares de aprendizaje y diversión.


Ahora, durante los recreos y tiempos de esparcimiento, los niños y niñas podrán jugar a la rayuela, laberintos, serpientes alfabéticas y escaleras, propuestas que estimulan tanto el movimiento como el desarrollo de habilidades cognitivas.


Una iniciativa que fortalece el sentido de comunidad y promueve el juego como herramienta fundamental para el crecimiento y la educación.

