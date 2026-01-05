En la última semana de 2025, el Programa Ganadero Bovino de Río Negro cerró su sexta operatoria anual con la aprobación de ocho nuevos créditos por $121.500.000, destinados a seguir fortaleciendo la producción bovina en la provincia.
Río Negro fotogénica
La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.Provinciales05/01/2026
La convocatoria abrirá el 15 de febrero y se extenderá hasta el 8 de mayo, y las fotografías deberán haber sido tomadas dentro del territorio provincial. Las obras se recibirán exclusivamente mediante un formulario web disponible en el sitio oficial de la Legislatura (legisrn.gov.ar). El concurso contempla dos categorías: Niños y Jóvenes (hasta 16 años) y Adultos, y cuatro ejes temáticos: paisaje natural y origen, identidad urbana y patrimonio, oficios y trabajo, y biodiversidad y herencia natural.
El objetivo central del certamen es construir un archivo visual histórico y colectivo que documente el presente de la provincia desde una perspectiva artística y testimonial, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria común. Las fotografías seleccionadas formarán parte de exposiciones itinerantes, publicaciones institucionales y del catálogo oficial del concurso, con reconocimiento expreso de la autoría.
En cuanto a los premios, en la categoría Adultos se otorgarán $3.000.000, $1.500.000 y $500.000 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente, además de diplomas y copias impresas de las obras. En la categoría Niños y Jóvenes, los premios estarán destinados a las instituciones educativas de la que forman parte los participantes e incluyen computadoras e impresoras. Los resultados se darán a conocer el 19 de mayo a través del sitio web oficial del certamen.
El próximo lunes 5 de enero comenzarán las inscripciones para el programa Prepararnos Secundaria Activa, una iniciativa del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que brinda la posibilidad a estudiantes de educación secundaria, de acreditar materias en el mes de febrero.
Desde el Consejo Directivo Central de UnTER expresaron su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien, en su balance de fin de año, presentó una provincia “en paz, orden y crecimiento”, mientras se niega a convocar a paritarias
A mediados de enero se enviarán las boletas del Pago Anual 2026 de los impuestos Inmobiliario y Automotor a todos los contribuyentes que tengan mail declarado
El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) impulsa una capacitación virtual y asincrónica del Programa Federal de Gestión Energética, que busca consolidar una red de gestoras y gestores energéticos con capacidades para acompañar procesos de mejora del desempeño energético en empresas rionegrinas.
El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.
Aguas Rionegrinas invita a las vecinas y vecinos de toda la provincia a reforzar el uso responsable del agua potable durante las jornadas de altas temperaturas, para asegurar que el servicio llegue de manera equitativa a todos los hogares y esté disponible cuando más se lo necesita.
Tras la aparición de casos sospechos de sarampión, que se encuentran en estudio en la provincia, el Ministerio de Salud de Río Negro refuerza la prevención y mantiene la vigilancia activa de Enfermedad Febril Exantemática (EFE).
Río Negro fotogénicaProvinciales05/01/2026
La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.
El día 11 de enero, Choele vivirá una nueva edición de la tradicional Corrida de reyes que cada año convoca un buen número de participantes, sobre todo los niños que comienzan a sumarse a la actividad atlética.
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.