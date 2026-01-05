Río Negro fotogénica

La convocatoria abrirá el 15 de febrero y se extenderá hasta el 8 de mayo, y las fotografías deberán haber sido tomadas dentro del territorio provincial. Las obras se recibirán exclusivamente mediante un formulario web disponible en el sitio oficial de la Legislatura (legisrn.gov.ar). El concurso contempla dos categorías: Niños y Jóvenes (hasta 16 años) y Adultos, y cuatro ejes temáticos: paisaje natural y origen, identidad urbana y patrimonio, oficios y trabajo, y biodiversidad y herencia natural.



El objetivo central del certamen es construir un archivo visual histórico y colectivo que documente el presente de la provincia desde una perspectiva artística y testimonial, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria común. Las fotografías seleccionadas formarán parte de exposiciones itinerantes, publicaciones institucionales y del catálogo oficial del concurso, con reconocimiento expreso de la autoría.



En cuanto a los premios, en la categoría Adultos se otorgarán $3.000.000, $1.500.000 y $500.000 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente, además de diplomas y copias impresas de las obras. En la categoría Niños y Jóvenes, los premios estarán destinados a las instituciones educativas de la que forman parte los participantes e incluyen computadoras e impresoras. Los resultados se darán a conocer el 19 de mayo a través del sitio web oficial del certamen.