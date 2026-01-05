Más financiamiento para la ganadería rionegrina en todo el territorio

Río Negro fotogénicaProvinciales05/01/2026
La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.