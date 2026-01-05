Más financiamiento para la ganadería rionegrina en todo el territorio

En la última semana de 2025, el Programa Ganadero Bovino de Río Negro cerró su sexta operatoria anual con la aprobación de ocho nuevos créditos por $121.500.000, destinados a seguir fortaleciendo la producción bovina en la provincia.

Provinciales05/01/2026
IMG-20260105-WA0008

Con esta nueva etapa, la herramienta alcanzó durante el año a 93 productores rionegrinos, con una inversión total de $1.237.178.448. Los fondos se destinaron principalmente a la compra de reproductores, mejoras e inversiones prediales y la adquisición de insumos, apuntando a mejorar la eficiencia productiva, sostener el crecimiento de los rodeos y acompañar el agregado de valor en origen.


Uno de los focos centrales de la gestión fue la Región Sur, donde se registra un crecimiento sostenido del stock bovino. Allí el Programa reforzó la presencia territorial de su equipo técnico y adecuó los requisitos de acceso al financiamiento para facilitar que más productores puedan incorporarse y fortalecer sus establecimientos.


La distribución de los créditos durante 2025 refleja el alcance provincial de esta política pública: 36 beneficiarios en la Región Atlántica, 30 en Alto Valle y Valle Medio, 26 en la Región Sur y uno en la Región Andina, consolidando una herramienta que llega a cada rincón productivo de Río Negro.


El Secretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi, destacó que “el programa es mucho más que financiamiento: es una política sostenida que nos permite estar cerca de los productores en los momentos difíciles y también cuando se trata de crecer, invertir y agregar valor".


"Nuestro desafío es seguir acompañando con herramientas concretas, adaptadas a la realidad de cada región”, aseguró en relación al Programa que en 2026 cumplirá 20 años de trayectoria, consolidado como una política pública estratégica para la ganadería rionegrina.


En este tiempo ha permitido acompañar procesos complejos como sequías, incendios o emergencias sanitarias, y al mismo tiempo impulsar la retención de terneros, la mejora genética y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales, siempre a partir del trabajo articulado con productores, sus organizaciones y organismos técnicos de referencia. 

Te puede interesar
IMG-20260105-WA0005

Río Negro fotogénica

Provinciales05/01/2026

La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.

IMG-20260101-WA0036

Sin salario digno no hay inicio

Provinciales02/01/2026

Desde el Consejo Directivo Central de UnTER expresaron su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien, en su balance de fin de año, presentó una provincia “en paz, orden y crecimiento”, mientras se niega a convocar a paritarias

IMG-20260101-WA0038

Sigue la inscripción para formarse como gestor energético en Río Negro

Provinciales02/01/2026

El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) impulsa una capacitación virtual y asincrónica del Programa Federal de Gestión Energética, que busca consolidar una red de gestoras y gestores energéticos con capacidades para acompañar procesos de mejora del desempeño energético en empresas rionegrinas.

IMG-20251229-WA0006

Celebración de matrimonios en lugares no convencionales

Provinciales29/12/2025

El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.

IMG-20251229-WA0007

Cuidado del agua en días de calor extremo

Provinciales29/12/2025

Aguas Rionegrinas invita a las vecinas y vecinos de toda la provincia a reforzar el uso responsable del agua potable durante las jornadas de altas temperaturas, para asegurar que el servicio llegue de manera equitativa a todos los hogares y esté disponible cuando más se lo necesita.

Lo más visto