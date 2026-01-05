Más financiamiento para la ganadería rionegrina en todo el territorio

Con esta nueva etapa, la herramienta alcanzó durante el año a 93 productores rionegrinos, con una inversión total de $1.237.178.448. Los fondos se destinaron principalmente a la compra de reproductores, mejoras e inversiones prediales y la adquisición de insumos, apuntando a mejorar la eficiencia productiva, sostener el crecimiento de los rodeos y acompañar el agregado de valor en origen.



Uno de los focos centrales de la gestión fue la Región Sur, donde se registra un crecimiento sostenido del stock bovino. Allí el Programa reforzó la presencia territorial de su equipo técnico y adecuó los requisitos de acceso al financiamiento para facilitar que más productores puedan incorporarse y fortalecer sus establecimientos.



La distribución de los créditos durante 2025 refleja el alcance provincial de esta política pública: 36 beneficiarios en la Región Atlántica, 30 en Alto Valle y Valle Medio, 26 en la Región Sur y uno en la Región Andina, consolidando una herramienta que llega a cada rincón productivo de Río Negro.



El Secretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi, destacó que “el programa es mucho más que financiamiento: es una política sostenida que nos permite estar cerca de los productores en los momentos difíciles y también cuando se trata de crecer, invertir y agregar valor".



"Nuestro desafío es seguir acompañando con herramientas concretas, adaptadas a la realidad de cada región”, aseguró en relación al Programa que en 2026 cumplirá 20 años de trayectoria, consolidado como una política pública estratégica para la ganadería rionegrina.



En este tiempo ha permitido acompañar procesos complejos como sequías, incendios o emergencias sanitarias, y al mismo tiempo impulsar la retención de terneros, la mejora genética y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales, siempre a partir del trabajo articulado con productores, sus organizaciones y organismos técnicos de referencia.