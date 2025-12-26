El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
Sarampión: refuerzan prevención y vacunación ante casos sospechosos
Tras la aparición de casos sospechos de sarampión, que se encuentran en estudio en la provincia, el Ministerio de Salud de Río Negro refuerza la prevención y mantiene la vigilancia activa de Enfermedad Febril Exantemática (EFE).Provinciales26/12/2025
Si bien, la cobertura de vacunación en Río Negro se encuentra mejor que la media nacional, de todas formas se mantiene la vigilancia activa en los 36 hospitales y los centros de salud de toda la provincia.
Cabe resaltar que en las próximas dos semanas el sistema de salud pública de la provincia se mantiene activo en vigilancia y con estudios de casos.
Desde la cartera sanitaria provincial se indicó que se está trabajando en todos los hospitales de la provincia con el objetivo de mejorar los índices de vacunación para evitar brotes de esta y otras enfermedades.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, cuyas complicaciones pueden incluir neumonía y meningoencefalitis, siendo potencialmente grave, especialmente en menores de 5 años.
En este sentido, se realiza un llamado a la responsabilidad de cada individuo en cuanto al cuidado de su salud, destacando la importancia de completar los esquemas de vacunación, con el objetivo de evitar enfermedades, contagios, que pueden desencadenar en brotes.
Prevención y vacunación: directrices para Río Negro
El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene y refuerza las siguientes medidas de prevención y vacunación:
Esquema de vacunación: toda persona desde el año de vida debe tener esquema completo. Esto significa una dosis de Triple Viral para niños de 12 meses a 4 años, y dos dosis para mayores de 5 años, adolescentes y adultos, aplicadas después del año de vida. El personal de salud también debe acreditar las dos dosis.
Viajeros: ante viajes al exterior, los niños de 6 a 11 meses deben recibir una "dosis cero" adicional. Las embarazadas sin esquema completo o inmunidad comprobada deben evitar viajar.
La Defensoría del Pueblo participó como expositora en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental del proyecto Oleoducto Duplicar Norte – OldelvaL.
El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.