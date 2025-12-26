Sarampión: refuerzan prevención y vacunación ante casos sospechosos

Si bien, la cobertura de vacunación en Río Negro se encuentra mejor que la media nacional, de todas formas se mantiene la vigilancia activa en los 36 hospitales y los centros de salud de toda la provincia.



Cabe resaltar que en las próximas dos semanas el sistema de salud pública de la provincia se mantiene activo en vigilancia y con estudios de casos.



Desde la cartera sanitaria provincial se indicó que se está trabajando en todos los hospitales de la provincia con el objetivo de mejorar los índices de vacunación para evitar brotes de esta y otras enfermedades.



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, cuyas complicaciones pueden incluir neumonía y meningoencefalitis, siendo potencialmente grave, especialmente en menores de 5 años.



En este sentido, se realiza un llamado a la responsabilidad de cada individuo en cuanto al cuidado de su salud, destacando la importancia de completar los esquemas de vacunación, con el objetivo de evitar enfermedades, contagios, que pueden desencadenar en brotes.



Prevención y vacunación: directrices para Río Negro

El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene y refuerza las siguientes medidas de prevención y vacunación:



Esquema de vacunación: toda persona desde el año de vida debe tener esquema completo. Esto significa una dosis de Triple Viral para niños de 12 meses a 4 años, y dos dosis para mayores de 5 años, adolescentes y adultos, aplicadas después del año de vida. El personal de salud también debe acreditar las dos dosis.



Viajeros: ante viajes al exterior, los niños de 6 a 11 meses deben recibir una "dosis cero" adicional. Las embarazadas sin esquema completo o inmunidad comprobada deben evitar viajar.