El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
El Ejecutivo llamó a sesión extraordinaria para el 18 de diciembre
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.Provinciales11/12/2025
En la convocatoria, cuyo temario fue definido por el Gobierno provincial, se destacan proyectos del Ejecutivo como el Presupuesto 2026, las modificaciones a la Ley Impositiva Anual y los cambios en el impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario.
Además, se tratarán proyectos de primera vuelta presentados por el Bloque CC-ARI Cambiemos para crear el Observatorio Provincial de Arbolado, establecer el reintegro al Estado provincial de los costos de atención médica para quienes provoquen un accidente de tránsito y en segunda vuelta iniciativas del mismo bloque para regular el vapeo en espacios públicos, modificar las pensiones de los bomberos voluntarios e instituir el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina.
Por otro lado, se debatirán proyectos del oficialismo que ya cuentan con aprobación en primera vuelta para modificar el procedimiento laboral y establecer un dispositivo QR con información médica relevante.
También se tratará la segunda vuelta de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Poder Judicial), la implementación del Código Mariposa (Vamos con Todos) y la creación del Observatorio de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (Labor Parlamentaria).
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025Provinciales03/12/2025
El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.
Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeresProvinciales29/11/2025
Las violencias de género se combaten. Actualizar el marco provincial de protección frente a estas violencias para garantizar herramientas legales y así actuar eficazmente ante nuevas modalidades como la violencia digital es un paso clave.
Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso públicoProvinciales28/11/2025
La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, en primera vuelta, el proyecto de ley que crea un protocolo integral para garantizar un duelo respetado y una atención adecuada ante la muerte gestacional, perinatal o neonatal.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó su Informe Anual de Gestión 2023-2024 en la Legislatura, donde expuso un detalle de los principales reclamos de la ciudadanía. El organismo procesó 5.216 gestiones, con un 95% de eficacia, y logró el incremento sostenido del uso de canales digitales, especialmente WhatsApp.
El dirigente rionegrino Mateo Martínez asumió la presidencia de la Juventud Radical Nacional, marcando un hecho histórico para la Unión Cívica Radical: es la primera vez que un rionegrino conduce la organización juvenil a nivel nacional.
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño