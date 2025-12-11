El Ejecutivo llamó a sesión extraordinaria para el 18 de diciembre

En la convocatoria, cuyo temario fue definido por el Gobierno provincial, se destacan proyectos del Ejecutivo como el Presupuesto 2026, las modificaciones a la Ley Impositiva Anual y los cambios en el impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario.



Además, se tratarán proyectos de primera vuelta presentados por el Bloque CC-ARI Cambiemos para crear el Observatorio Provincial de Arbolado, establecer el reintegro al Estado provincial de los costos de atención médica para quienes provoquen un accidente de tránsito y en segunda vuelta iniciativas del mismo bloque para regular el vapeo en espacios públicos, modificar las pensiones de los bomberos voluntarios e instituir el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina.



Por otro lado, se debatirán proyectos del oficialismo que ya cuentan con aprobación en primera vuelta para modificar el procedimiento laboral y establecer un dispositivo QR con información médica relevante.



También se tratará la segunda vuelta de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Poder Judicial), la implementación del Código Mariposa (Vamos con Todos) y la creación del Observatorio de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (Labor Parlamentaria).