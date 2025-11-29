Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeres

Provinciales29/11/2025
Por esto, la legisladora Maricel Cévoli propone adherir a las modificaciones introducidas a la Ley Nacional 26.485, por la Ley Nacional Nº 27.736, conocida como Ley Olimpia.


En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cévoli presentó esta iniciativa que reconoce la violencia digital como una manifestación contemporánea de la violencia de género, que se expresa mediante la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, el hostigamiento en línea, la manipulación o el robo de datos personales, y otras prácticas que causan daño físico, psicológico, moral, económico y simbólico a las víctimas.


“Estas agresiones, aunque ocurran en entornos virtuales, producen consecuencias reales, tangibles y devastadoras en la vida de las personas afectadas”, aseguró la legisladora en el proyecto.


Río Negro adhirió oportunamente a la Ley Nº 26.485, mediante la sanción de la Ley D Nº 4650, manifestando su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género y con la implementación de políticas públicas destinadas a la protección integral de las mujeres.


Sin embargo, el avance tecnológico, la expansión del uso de redes sociales y las nuevas dinámicas comunicacionales han generado formas inéditas de agresión y vulneración de derechos, que requieren ser específicamente reconocidas y abordadas por la normativa provincial.


“El reconocimiento de su historia en la normativa no solo simboliza justicia y reparación, sino también la transformación del dolor individual en una herramienta colectiva de protección de derechos”, aseguró Cévoli.


La adhesión de la Provincia de Río Negro a las modificaciones incorporadas
por la Ley Olimpia resulta necesaria, oportuna y coherente con los compromisos asumidos por el Estado provincial al adherir a la Ley Nº 26.485, reafirmando su voluntad política de garantizar una vida libre de violencias en todos los ámbitos.


