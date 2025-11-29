Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeres

Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso públicoProvinciales28/11/2025
La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.