UnTER recurre a la Corte Suprema de Justicia por jubilaciones docentes en riesgo

Exige además que la provincia realice la regularización de los aportes y contribuciones, la rectificación de las declaraciones previsionales y que el costo de esta deuda no sea trasladado a docentes activos ni a quienes acceden a la jubilación.

Además, desde las 18 Seccionales de UnTER se impulsarán reclamos administrativos para relevar las situaciones de jubilaciones demoradas y exigir respuestas concretas.

El Gobierno de Río Negro debe hacerse responsable de las demoras y dificultades que atraviesan docentes al momento de acceder a su jubilación. El propio Estado provincial reconoció la existencia de aportes y contribuciones patronales que no fueron ingresados correctamente, situación que impacta en los trámites previsionales.

En 2021, la Provincia suscribió con ANSES el Convenio PREV-11-69/21, mediante el cual asumió el compromiso de no continuar con el pago de sumas salariales, sin el correspondiente ingreso de las obligaciones de la seguridad social. Sin embargo, la utilización de conceptos no remunerativos continuó y la deuda previsional se agravó.

El Consejo Provincial de Educación, CPE, estableció, a través de la Resolución 5933/21 un mecanismo de regularización limitado a quienes se encuentran próximos a jubilarse. "Desde UnTER sostenemos que la solución debe alcanzar a toda la docencia, porque el problema no comienza cuando llega el momento de jubilarse: se genera durante la vida laboral con conceptos salariales que no tienen el correspondiente tratamiento previsional" indicaron desde el gremio.

Por el incumplimento del compromiso asumido por la Provincia y que el organismo previsional nacional debió verificar, UnTER presentó un amparo judicial, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser una cuestión de su competencia originaria, contra la Provincia de Río Negro y ANSES.

Aproximadamente el 40% del salario tiene carácter remunerativo y el 60% corresponde a conceptos no remunerativos. La continuidad de esta estructura afecta los aportes previsionales, la financiación del IPROSS y la carrera salarial de docentes. Discutir jubilaciones es también discutir salario.

Exigen una convocatoria inmediata a paritaria para discutir y resolver sobre el salario, el funcionamiento del IPROSS, las auditorías médicas privadas, las condiciones de trabajo, la formación y la política educativa. El Gobierno no puede responder a cada problemática de manera aislada, ni limitarse a soluciones particulares.

La Provincia debe asumir las obligaciones que le corresponden y garantizar que ningún trabajador o trabajadora pague las consecuencias de una deuda generada por el Estado.