Río Negro busca ser pionera en el país con un registro de condenados por maltrato y crueldad animal

La provincia de Río Negro podría convertirse en pionera a nivel nacional en materia de protección animal si prospera un proyecto de ley impulsado por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), que propone crear un registro provincial de personas sancionadas y condenadas por hechos de maltrato y crueldad animal.
Provinciales28/10/2026
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La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial, donde su autora defendió la necesidad de contar con nuevas herramientas para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección de los animales.
“Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”, aclaró Odarda durante su exposición, al destacar que la propuesta no pretende incorporar a personas por el solo hecho de haber sido denunciadas.
La legisladora sostuvo que, de convertirse en ley, Río Negro establecería un antecedente significativo en el país.
“Sería la primera ley en la Argentina” de estas características, aseguró.
Prohibición de tener animales y capacitación obligatoria
El proyecto establece que quienes sean incorporados al registro tendrán prohibido tener animales a su cargo.
Además, deberán realizar obligatoriamente, dentro de los primeros seis meses posteriores a su inscripción, un curso de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar animal y tenencia responsable.
La capacitación estará a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro, según establece el articulado.
Otro aspecto relevante es que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la futura ley podrá provocar la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales.
Para ello, la autoridad de aplicación deberá establecer mecanismos de comunicación con los organismos de recaudación correspondientes.
La propuesta contempla la incorporación de personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por infracciones relacionadas con el cuidado responsable de animales, que hayan sido declaradas reincidentes por maltrato, abandono o crueldad, que cuenten con condenas penales firmes o que hayan sido sancionadas conforme al artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.
En todos los casos, la inscripción deberá estar respaldada por una resolución firme, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
El papel del Ministerio Público
Durante el tratamiento en comisiones, Odarda destacó especialmente el compromiso asumido por el Ministerio Público frente a los delitos de maltrato animal.
Según explicó, el registro contará con la intervención de ese organismo y tendrá una publicación anual en el Boletín Oficial.
El texto del proyecto, por su parte, establece que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático será la autoridad de aplicación, con funciones de administración, actualización y resguardo del registro, en articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La legisladora remarcó que durante muchos años las denuncias por violencia contra animales no recibían la atención que merecían.
“Generalmente estos casos antes se archivaban, no se les daba importancia”, afirmó.
Sin embargo, consideró que actualmente existe un cambio importante en la actuación judicial y destacó que los fiscales investigan “hasta las últimas consecuencias los casos de maltrato y crueldad animal”.
En los fundamentos también se menciona la Instrucción General 2/20 de la Procuración General de Río Negro, vinculada con la actuación de los fiscales frente a hechos de crueldad animal.
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