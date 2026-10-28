Río Negro busca ser pionera en el país con un registro de condenados por maltrato y crueldad animal

La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial, donde su autora defendió la necesidad de contar con nuevas herramientas para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección de los animales.

“Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”, aclaró Odarda durante su exposición, al destacar que la propuesta no pretende incorporar a personas por el solo hecho de haber sido denunciadas.

La legisladora sostuvo que, de convertirse en ley, Río Negro establecería un antecedente significativo en el país.

“Sería la primera ley en la Argentina” de estas características, aseguró.

Prohibición de tener animales y capacitación obligatoria

El proyecto establece que quienes sean incorporados al registro tendrán prohibido tener animales a su cargo.

Además, deberán realizar obligatoriamente, dentro de los primeros seis meses posteriores a su inscripción, un curso de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar animal y tenencia responsable.

La capacitación estará a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro, según establece el articulado.

Otro aspecto relevante es que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la futura ley podrá provocar la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales.

Para ello, la autoridad de aplicación deberá establecer mecanismos de comunicación con los organismos de recaudación correspondientes.

La propuesta contempla la incorporación de personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por infracciones relacionadas con el cuidado responsable de animales, que hayan sido declaradas reincidentes por maltrato, abandono o crueldad, que cuenten con condenas penales firmes o que hayan sido sancionadas conforme al artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

En todos los casos, la inscripción deberá estar respaldada por una resolución firme, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

El papel del Ministerio Público

Durante el tratamiento en comisiones, Odarda destacó especialmente el compromiso asumido por el Ministerio Público frente a los delitos de maltrato animal.