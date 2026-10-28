Las causas civiles crecieron un 36 por ciento en Río Negro durante el primer semestre

La diferencia representa 1.098 causas adicionales respecto de 2025, cuando se habían contabilizado 3.056 ingresos. La cifra también supera los 3.533 expedientes registrados durante el primer semestre de 2024, aunque permanece por debajo de los 4.597 que habían ingresado en 2023.

Entre las acciones más frecuentes se encuentran las sucesiones intestadas, con 1.026 registros. Se trata de procedimientos destinados a determinar quiénes son las personas herederas y cómo corresponde distribuir los bienes de alguien que falleció sin dejar testamento.

También se registraron 540 juicios ejecutivos, 296 ejecuciones de honorarios y 244 ejecuciones. Estas tres categorías reunieron 1.080 registros de acciones, una cantidad que superó a las sucesiones intestadas. Los procesos ejecutivos permiten reclamar judicialmente el cumplimiento de obligaciones mediante procedimientos específicos, generalmente vinculados con el cobro de deudas.

El relevamiento también identificó 458 acciones por daños y perjuicios y 382 incidentes, además de otras categorías de menor volumen.

La clasificación corresponde a los tipos de acción registrados en el sistema de gestión Puma. Un mismo expediente puede contener más de una acción, por lo que la suma de estas categorías no equivale necesariamente a la cantidad de causas iniciadas.

La actividad por circunscripción

La Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en Roca, concentró la mayor cantidad de nuevos expedientes civiles, con 1.628 ingresos, equivalentes al 39,2 por ciento del total provincial.

Le siguió la Cuarta Circunscripción, con cabecera en Cipolletti, que recibió 917 causas, el 22,1 por ciento. En la Tercera Circunscripción, con asiento en Bariloche, se registraron 850 expedientes, mientras que la Primera, con cabecera en Viedma, contabilizó 759.

Entre los organismos civiles, el Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina registró la mayor cantidad de ingresos individuales, con 341 expedientes, equivalentes al 8,21 por ciento del total provincial. Le siguieron la Unidad Jurisdiccional N° 1 de Cipolletti, con 315 causas, y la Unidad Jurisdiccional N° 9 de la misma ciudad, con 304.

La distribución muestra diferencias entre las ciudades. Mientras Villa Regina encabezó los ingresos por organismo, en San Antonio Oeste se registraron 176 causas civiles y en Choele Choel, 234.

Más de 4.900 sentencias durante el semestre

La actividad del fuero también se reflejó en las resoluciones judiciales. Durante los primeros seis meses de 2026 se dictaron 4.935 sentencias, entre definitivas, interlocutorias, monitorias y homologaciones.

Las sentencias interlocutorias fueron las más numerosas, con 2.549 resoluciones. También se dictaron 1.350 monitorias, asociadas principalmente con procesos de ejecución; 682 definitivas y 354 homologaciones.

En cuanto a la tramitación de los expedientes, se registraron 20.695 causas que tuvieron al menos un movimiento procesal durante el semestre. Esta medición incluye expedientes iniciados en distintos años y permite conocer el volumen de causas que registraron actividad en ese período.

La información surge del Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026, elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. El relevamiento comprende la actividad de los juzgados y unidades jurisdiccionales civiles de las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro.