Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso público

La iniciativa, autoría del legislador Javier Acevedo, del bloque CC-ARI, responde al “crecimiento exponencial del consumo de estos dispositivos, especialmente entre adolescentes y jóvenes”. Durante su exposición en el recinto, Acevedo señaló que “la ley debe adaptarse a nuevas realidades de consumo. El uso de cigarrillos electrónicos se instaló con fuerza entre los más jóvenes y debemos actuar con responsabilidad para proteger la salud pública y prevenir daños que ya están ampliamente demostrados”.



Además agregó: “Este proyecto busca cuidar la salud de la población. Prohibir el uso de estos dispositivos no es perseguir a nadie, es actuar con responsabilidad y sentido común para proteger a los que están más expuestos a prácticas que parecen inofensivas, pero no lo son”.



La nueva normativa incorpora la definición de vapeo, amplía el alcance de la Ley 4714 a los DEAN —con o sin nicotina— y extiende la prohibición de su uso a los mismos espacios donde ya rige la restricción para el tabaco tradicional.



Asimismo obliga al Estado provincial a implementar a través del Ministerio de Educación programas y campañas de concientización sobre los efectos nocivos del vapeo dirigidas especialmente a niños, niñas, adolescentes, comunidades educativas y familias, promoviendo entornos 100% libres de humo y aerosol.



El proyecto recoge las advertencias de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT, que coinciden en señalar los riesgos asociados al uso de estos dispositivos, cuyos aerosoles contienen sustancias tóxicas, metales pesados y nicotina.