Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso público

La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.Provinciales28/11/2025
La iniciativa, autoría del legislador Javier Acevedo, del bloque CC-ARI, responde al “crecimiento exponencial del consumo de estos dispositivos, especialmente entre adolescentes y jóvenes”. Durante su exposición en el recinto, Acevedo señaló que “la ley debe adaptarse a nuevas realidades de consumo. El uso de cigarrillos electrónicos se instaló con fuerza entre los más jóvenes y debemos actuar con responsabilidad para proteger la salud pública y prevenir daños que ya están ampliamente demostrados”.
Además agregó: “Este proyecto busca cuidar la salud de la población. Prohibir el uso de estos dispositivos no es perseguir a nadie, es actuar con responsabilidad y sentido común para proteger a los que están más expuestos a prácticas que parecen inofensivas, pero no lo son”.
La nueva normativa incorpora la definición de vapeo, amplía el alcance de la Ley 4714 a los DEAN —con o sin nicotina— y extiende la prohibición de su uso a los mismos espacios donde ya rige la restricción para el tabaco tradicional.
Asimismo obliga al Estado provincial a implementar a través del Ministerio de Educación programas y campañas de concientización sobre los efectos nocivos del vapeo dirigidas especialmente a niños, niñas, adolescentes, comunidades educativas y familias, promoviendo entornos 100% libres de humo y aerosol.
El proyecto recoge las advertencias de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT, que coinciden en señalar los riesgos asociados al uso de estos dispositivos, cuyos aerosoles contienen sustancias tóxicas, metales pesados y nicotina.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó su Informe Anual de Gestión 2023-2024 en la Legislatura, donde expuso un detalle de los principales reclamos de la ciudadanía. El organismo procesó 5.216 gestiones, con un 95% de eficacia, y logró el incremento sostenido del uso de canales digitales, especialmente WhatsApp.
El Gobierno anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo.
El lunes avanzó un paso hacia su tratamiento en el recinto un proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) abrió hasta el 15 de diciembre de 2025 las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Finalizado el proceso de evaluación de los 13 proyectos presentados durante la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro para conformar el nuevo Elenco Provincial de Teatro, quedó seleccionada la obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas” de El Bolsón.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Un hombre quiere divorciarse de su esposa pero no la encuentra; se buscan hermanos con posibilidades de ser beneficiarios del reparto de una herencia; se procura hallar a familiares de un niño que podría ser adoptado. También hay personas buscadas por deudas impagas. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales ciudadanas y ciudadanos publican edictos de acceso general y gratuito en la página del Poder Judicial de Río Negro.
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.