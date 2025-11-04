Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años

Edictos para encontrar personas: se buscan herederos, padres, esposas y también deudoresProvinciales31/10/2025
Un hombre quiere divorciarse de su esposa pero no la encuentra; se buscan hermanos con posibilidades de ser beneficiarios del reparto de una herencia; se procura hallar a familiares de un niño que podría ser adoptado. También hay personas buscadas por deudas impagas. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales ciudadanas y ciudadanos publican edictos de acceso general y gratuito en la página del Poder Judicial de Río Negro.