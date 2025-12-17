Habrá asueto administrativo en Río Negro los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Provinciales17/12/2025
La decisión fue formalizada a través del Decreto 1084/2025, firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck.


La medida alcanza a todas las áreas de la Administración Pública Provincial. Además, se invitó a los demás Poderes del Estado y a los Municipios de Río Negro a adherir a lo dispuesto en el decreto.


En el caso de los organismos que prestan servicios públicos esenciales, se solicitó instrumentar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento durante ambas jornadas, mediante guardias y esquemas especiales.

