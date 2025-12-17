El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.
Habrá asueto administrativo en Río Negro los días 24 y 31 de diciembre
El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.Provinciales17/12/2025
La decisión fue formalizada a través del Decreto 1084/2025, firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck.
La medida alcanza a todas las áreas de la Administración Pública Provincial. Además, se invitó a los demás Poderes del Estado y a los Municipios de Río Negro a adherir a lo dispuesto en el decreto.
En el caso de los organismos que prestan servicios públicos esenciales, se solicitó instrumentar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento durante ambas jornadas, mediante guardias y esquemas especiales.
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025Provinciales03/12/2025
El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.
Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeresProvinciales29/11/2025
Las violencias de género se combaten. Actualizar el marco provincial de protección frente a estas violencias para garantizar herramientas legales y así actuar eficazmente ante nuevas modalidades como la violencia digital es un paso clave.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen SimónRegionales - Choele Choel16/12/2025
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.