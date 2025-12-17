Habrá asueto administrativo en Río Negro los días 24 y 31 de diciembre

La decisión fue formalizada a través del Decreto 1084/2025, firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck.



La medida alcanza a todas las áreas de la Administración Pública Provincial. Además, se invitó a los demás Poderes del Estado y a los Municipios de Río Negro a adherir a lo dispuesto en el decreto.



En el caso de los organismos que prestan servicios públicos esenciales, se solicitó instrumentar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento durante ambas jornadas, mediante guardias y esquemas especiales.