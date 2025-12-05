El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 años
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.Provinciales05/12/2025
La búsqueda se orienta a familias de Río Negro y Neuquén que estén en condiciones de ahijar y contener afectiva y materialmente a los dos adolescentes, acompañarlos en sus trayectorias escolares, fomentar su participación en espacios de socialización, prácticas deportivas y actividades prácticas y artísticas que sean de su interés.
La familia deberá contar con capacidades para estimular el aprendizaje y el desarrollo de ambos, fomentando la confianza y el diálogo, generando un ambiente adecuado de escucha activa y con respeto y consideración hacia sus historias de vida.
Desde hace tres años se encuentran sin cuidados parentales y no tienen más hermanos ni otros vínculos familiares.
Ambos disfrutan de jugar al fútbol y compartir juegos de mesa.
Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en: https://forms.gle/LPJ8EbFYdcZpWQBY8
Para mayor información pueden comunicarse con el Juzgado al teléfono 0298 – 4292050 en el horario de 7.30 a 13.30 en días hábiles, o al correo [email protected]
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025Provinciales03/12/2025
El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.
Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeresProvinciales29/11/2025
Las violencias de género se combaten. Actualizar el marco provincial de protección frente a estas violencias para garantizar herramientas legales y así actuar eficazmente ante nuevas modalidades como la violencia digital es un paso clave.
Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso públicoProvinciales28/11/2025
La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, en primera vuelta, el proyecto de ley que crea un protocolo integral para garantizar un duelo respetado y una atención adecuada ante la muerte gestacional, perinatal o neonatal.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó su Informe Anual de Gestión 2023-2024 en la Legislatura, donde expuso un detalle de los principales reclamos de la ciudadanía. El organismo procesó 5.216 gestiones, con un 95% de eficacia, y logró el incremento sostenido del uso de canales digitales, especialmente WhatsApp.
El Gobierno anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo.
Proponen triplicar las pensiones vitalicias de los bomberos voluntarios retirados de Río NegroProvinciales18/11/2025
El lunes avanzó un paso hacia su tratamiento en el recinto un proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.