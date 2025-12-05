Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 años

El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.

Provinciales05/12/2025
IMG-20251205-WA0012

La búsqueda se orienta a familias de Río Negro y Neuquén que estén en condiciones de ahijar y contener afectiva y materialmente a los dos adolescentes, acompañarlos en sus trayectorias escolares, fomentar su participación en espacios de socialización, prácticas deportivas y actividades prácticas y artísticas que sean de su interés.


La familia deberá contar con capacidades para estimular el aprendizaje y el desarrollo de ambos, fomentando la confianza y el diálogo, generando un ambiente adecuado de escucha activa y con respeto y consideración hacia sus historias de vida.


Desde hace tres años se encuentran sin cuidados parentales y no tienen más hermanos ni otros vínculos familiares.


Ambos disfrutan de jugar al fútbol y compartir juegos de mesa.


Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en: https://forms.gle/LPJ8EbFYdcZpWQBY8


Para mayor información pueden comunicarse con el Juzgado al teléfono 0298 – 4292050 en el horario de 7.30 a 13.30 en días hábiles, o al correo [email protected]


Enlaces útiles sobre la adopción:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html
https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php 

