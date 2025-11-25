La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó su Informe Anual de Gestión 2023-2024 en la Legislatura, donde expuso un detalle de los principales reclamos de la ciudadanía. El organismo procesó 5.216 gestiones, con un 95% de eficacia, y logró el incremento sostenido del uso de canales digitales, especialmente WhatsApp.
Río Negro da el primer paso para implementar el “Código Mariposa”
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, en primera vuelta, el proyecto de ley que crea un protocolo integral para garantizar un duelo respetado y una atención adecuada ante la muerte gestacional, perinatal o neonatal.Provinciales25/11/2025
La iniciativa, conocida como “Código Mariposa”, es impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). Su objetivo, explicó, es asegurar que tanto el sistema de salud público como el privado cuenten con espacios adecuados para el acompañamiento, además de contemplar la posibilidad de realizar la ceremonia de despedida que la familia decida brindar a su hijo o hija fallecida.
El protocolo establece la identificación de las familias que atraviesan este tipo de duelo a través de una mariposa morada colocada en la cabecera de la cama, en la puerta de la habitación y en la historia clínica, a fin de evitar situaciones dolorosas o comentarios involuntarios por parte del personal o de terceros.
El proyecto reconoce el profundo impacto emocional, psicológico y físico que implica esta experiencia, y propone abordarla bajo principios de dignidad, empatía y contención.
“Este proyecto surge de una vivencia personal: la pérdida de mi hijo y todo lo que atraviesa una familia en ese momento, especialmente la madre. Consulté con profesionales y con la Asociación Alas de Amor de Bariloche, que acompaña a personas gestantes en este tipo de duelo”, relató.
“Quienes lo hemos vivido en carne propia sabemos lo doloroso que resulta que alguien te pregunte ‘¿cómo está tu bebé?’ cuando tu bebé acaba de fallecer”, explicó.
Delgado Sempé advirtió que en estas situaciones “vemos que, en muchos casos, se otorgan altas tempranas y no se realiza un seguimiento psicológico especializado. Este proyecto busca reparar esa falta y brindar un acompañamiento humano y profesional”.
La iniciativa incluye una instancia de capacitación, a cargo del Ministerio de Salud y del IPAP, destinada a ofrecer herramientas a los profesionales y al personal de salud para afrontar adecuadamente estas situaciones.
También instituye el 15 de octubre de cada año como el “Día Provincial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal o Neonatal”, buscando visibilizar la problemática, informar y sensibilizar a la sociedad.
Con esta aprobación inicial, Río Negro se encamina a sumarse a Santa Fe, Jujuy y Neuquén, provincias que ya cuentan con protocolos específicos de acompañamiento. La propuesta continuará ahora su tratamiento en segunda vuelta.
El Gobierno anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo.
Proponen triplicar las pensiones vitalicias de los bomberos voluntarios retirados de Río NegroProvinciales18/11/2025
El lunes avanzó un paso hacia su tratamiento en el recinto un proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) abrió hasta el 15 de diciembre de 2025 las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Finalizado el proceso de evaluación de los 13 proyectos presentados durante la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro para conformar el nuevo Elenco Provincial de Teatro, quedó seleccionada la obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas” de El Bolsón.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Edictos para encontrar personas: se buscan herederos, padres, esposas y también deudoresProvinciales31/10/2025
Un hombre quiere divorciarse de su esposa pero no la encuentra; se buscan hermanos con posibilidades de ser beneficiarios del reparto de una herencia; se procura hallar a familiares de un niño que podría ser adoptado. También hay personas buscadas por deudas impagas. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales ciudadanas y ciudadanos publican edictos de acceso general y gratuito en la página del Poder Judicial de Río Negro.
El lunes se realizará el sorteo de jurados populares para los próximos dos añosProvinciales29/10/2025
El próximo 3 de noviembre se realizará el sorteo de potenciales jurados populares del Poder Judicial de Río Negro, mediante el cual se seleccionarán 3.600 personas que podrán ser convocadas para integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.