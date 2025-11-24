Una mujer resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad, cuando perdió el control de su auto y entró en vuelco
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 años
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.Regionales24/11/2025
Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país, con o sin hijos, con amor y paciencia que puedan acompañarla en su crecimiento, en pos de facilitar, a través de tratamientos de rehabilitación, la eliminación de barreras edilicias y de comunicación, lo que al momento limitan su independencia.
Quienes deseen postularse deben completar el formulario de inscripción en:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPivO7iWLbXWL_eqBeMESg0zZ_R3-aTJ-fxm4ev3ULOzes1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Para más información, pueden comunicarse al teléfono Juzgado de Familia de Luis Beltrán 2946-412592 en el horario de 7.30 a 13.30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected].
Más información sobre la adopción:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html
https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.
Aguas Rionegrinas realizó con éxito la Licitación Pública 15/25, destinada a la adquisición de 2.300.000 litros de hipoclorito de sodio, insumo fundamental para la potabilización de agua de consumo humano en los servicios del Alto Valle y Valle Medio.
El martes en la mañana, frente a un Tribunal Colegiado, el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel realizó sus alegatos contra un hombre por delitos cometidos en el marco de violencia de género. El imputado, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva, se conectó desde la Oficina Judicial de Viedma a través de la plataforma Zoom.
Río Negro pone a disposición una capacitación en formación apícola, destinada a quienes estén interesados en formarse o profesionalizarse en la actividad a través de conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para las prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth. El 25 de noviembre finaliza la preinscripción.
La Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió una nueva convocatoria para cubrir cargos docentes interinos en las categorías de Profesor/a, Jefe/a de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera, dedicación simple, para el primer cuatrimestre y anuales 2026.
En el marco del Día Nacional de las Escuelas Técnicas, tres instituciones de la modalidad estuvieron presentes en el Valle Medio y llevaron adelante con gran éxito sus Expo Técnicas, espacios donde estudiantes y docentes exhibieron parte del trabajo sostenido durante todo el año.
Destacada participación de la escuela municipal de gimnasia artística de Luis Beltrán fue parte del encuentro realizado en el polideportivo de puerto del este.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.