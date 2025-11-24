Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 años

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.

Regionales
IMG-20251017-WA0010

Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país, con o sin hijos, con amor y paciencia que puedan acompañarla en su crecimiento, en pos de facilitar, a través de tratamientos de rehabilitación, la eliminación de barreras edilicias y de comunicación, lo que al momento limitan su independencia.


Quienes deseen postularse deben completar el formulario de inscripción en:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPivO7iWLbXWL_eqBeMESg0zZ_R3-aTJ-fxm4ev3ULOzes1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Para más información, pueden comunicarse al teléfono Juzgado de Familia de Luis Beltrán 2946-412592 en el horario de 7.30 a 13.30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected].


Más información sobre la adopción:


https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia


https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html


https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php

