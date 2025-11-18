El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) abrió hasta el 15 de diciembre de 2025 las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Proponen triplicar las pensiones vitalicias de los bomberos voluntarios retirados de Río Negro
El lunes avanzó un paso hacia su tratamiento en el recinto un proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro.Provinciales18/11/2025
La iniciativa de Javier Acevedo, Fernando Frugoni, Daniela Agostino y Roberta Scavo (ARI) surge ante el reclamo histórico de las asociaciones del sector, que alertan sobre la insuficiencia del reconocimiento económico actual.
Actualmente esa Pensión que otorga la provincia es equivalente al monto de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en octubre pasado ascendía a $ 322.000. Los legisladores y las Asociaciones sostienen que este monto es “evidente” que ni siquiera permite un mínimo de supervivencia en el contexto de crisis económica, y resulta un ínfimo reconocimiento para su labor.
Una historia de solidaridad
Al fundamentar la idea, Acevedo manifestó en la Comisión de Asuntos Sociales que los cuerpos de Bomberos Voluntarios “tienen profundas raíces en Río Negro, habiendo nacido en los tiempos del Territorio Nacional, cuando el aislamiento y las grandes distancias obligaban a los vecinos a agruparse para protegerse de incendios y catástrofes. Estas asociaciones se formaron para cubrir una tarea que el Estado no podía abarcar en su momento”.
“Los miembros de estos cuerpos, que son los mismos vecinos, dan un ejemplo de solidaridad y desprendimiento, capacitándose para enfrentar incendios urbanos, forestales y rurales, inundaciones, grandes nevadas, y realizar búsqueda y rescate de personas, incluso a riesgo de su propia salud y vida”, remarcó
La importancia y trascendencia de estos cuerpos fue reconocida por la primera Legislatura Provincial en octubre de 1960, apenas dos años después de constituirse la provincia.
La propuesta de adecuación
El proyecto, que contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores de dicha comisión, establece que la pensión será equivalente a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, se incorporará un 40% de adicional por Zona Austral.
Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) recordó que su bancada había presentado un proyecto de similares característica, pero no fue tenido en cuenta para el tratamiento y caducó, por lo que solicitó 48 horas para poder realizar posibles modificaciones o agregados al del ARI.
Lo propio indicó Ayelén Spósito (Vamos con Todos), quien informó que ese bloque estaba trabajando en una propuesta con el mismo objetivo.
Finalizado el proceso de evaluación de los 13 proyectos presentados durante la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro para conformar el nuevo Elenco Provincial de Teatro, quedó seleccionada la obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas” de El Bolsón.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Edictos para encontrar personas: se buscan herederos, padres, esposas y también deudoresProvinciales31/10/2025
Un hombre quiere divorciarse de su esposa pero no la encuentra; se buscan hermanos con posibilidades de ser beneficiarios del reparto de una herencia; se procura hallar a familiares de un niño que podría ser adoptado. También hay personas buscadas por deudas impagas. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales ciudadanas y ciudadanos publican edictos de acceso general y gratuito en la página del Poder Judicial de Río Negro.
El lunes se realizará el sorteo de jurados populares para los próximos dos añosProvinciales29/10/2025
El próximo 3 de noviembre se realizará el sorteo de potenciales jurados populares del Poder Judicial de Río Negro, mediante el cual se seleccionarán 3.600 personas que podrán ser convocadas para integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre, las y los palistas interesados podrán inscribirse para ser parte de la edición 2026 de la Regata Internacional del río Negro. La histórica competencia celebrará su 50° edición del 8 al 18 de enero, contará con 9 etapas y dos días de descanso y nuevamente partirá desde Neuquén para concluir en Viedma.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.