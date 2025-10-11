“Malena: La última pared” en la pantalla de Canal 10

Esta producción llevada adelante por dos instituciones educativas de niveles primario y media de Luis Beltrán, viene de proyectarse en la Casona de la Memoria en la capital provincial a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Educación durante el mes de septiembre; y ahora podrá verse en todos los rincones de nuestra provincia, a través de la pantalla de Canal 10.

Tanto la Escuela Primaria Nº 353 como la ESRN Nº 55, se encuentran abocadas a la organización de la proyección en distintas ciudades de la región, entendiendo que este tipo de actividades cargadas de contenido pedagógico, brindan a docentes y estudiantes la posibilidad de acercarnos más a este tramo tan trágico de nuestra historia.

“Malena: La última pared” llega a la pantalla chica este sábado 11 a las 23:15 Hs en Canal 10 y se trasforma en una oportunidad para compartir en familia de un documental que llevó 2 años de investigación y aporta la actuación de jóvenes estudiantes de Luis Beltrán.