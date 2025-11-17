Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"

Cada grupo presentó sus obras teatrales, resultado de un proceso de trabajo colectivo que abarcó desde la creación de la idea en el aula o el taller hasta la puesta en escena ante un público que también comparte la pasión por el arte teatral.



“Al arte nos une” se consolida año tras año como un espacio de encuentro, expresión y aprendizaje, donde el teatro se convierte en puente entre escuelas, generaciones y comunidades. Más que una muestra artística, este encuentro representa la celebración del arte como herramienta educativa, social y transformadora.