Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"

Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.

Regionales17/11/2025
Cada grupo presentó sus obras teatrales, resultado de un proceso de trabajo colectivo que abarcó desde la creación de la idea en el aula o el taller hasta la puesta en escena ante un público que también comparte la pasión por el arte teatral.


“Al arte nos une” se consolida año tras año como un espacio de encuentro, expresión y aprendizaje, donde el teatro se convierte en puente entre escuelas, generaciones y comunidades. Más que una muestra artística, este encuentro representa la celebración del arte como herramienta educativa, social y transformadora.

