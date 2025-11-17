Incendio en el fondo de una vivienda en Beltrán

Por suerte el fuego solo afectó pastos naturales y un montón de chatarras y elementos en desuso que estaban acumulados en cercanías al lugar donde inició el foco ígneo.



El fuego inició minutos antes de las 2 y media de la tarde en el fondo de una vivienda de calle Guerrico.



Justo en ese momento se desarrollaba un partido de fútbol en cercanías al lugar - a unos 300 metros aproximadamente - por lo que fue la propia policía quien puso en alerta a bomberos sobre lo que estaba ocurriendo.



El fuego no afectó la vivienda sino que se circunscribió al exterior de la misma



Fue el propio habitante del lugar, tras confirmar que se encontraba bien de salud, quien narró a la policía lo sucedido



El hombre, de 66 años de edad, manifestó que luego de realizar un asado al mediodía quedaron brasas encendidas y que éstas habrían provocado el siniestro, afectando pastizales y elementos sin importancia, como repuestos de autos antiguos.



En el lugar trabajaron, además de policías de la comisaría 19 de Beltrán, personal de Bomberos y de SPLIF, logrando extinguir el foco ígneo.

Fuente Unidad Regional IV