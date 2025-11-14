Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Beltrán sede de la fecha coronación del rally del Valle Medio
Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán14/11/2025
Los días 21, 22 y 23 de noviembre Luis Beltrán será la sede de la fecha coronación de la competencia que cumple su primer año en actividad.
Estuvieron acompañando el lanzamiento el Intendente municipal Robin del Rio, Presidente del Rally del Valle Medio Fabian Navarro, Tesorero Leandro Godoy, Roberto “toto” Fernandez, Sub Comisario Simone Britez en representación de la Unidad 19, Mauricio Paz Director del Hospital Fernando Rocha y Laura Villarruel de la unidad de Bomberos Voluntarios.
Allí el intendente resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para un evento de estas magnitudes que incluye la participación tanto de la Unidad policial 19, como el Hospital Fernando Rocha, Bomberos voluntarios y por supuesto toda la estructura municipal.
Por otro lado, se destaca el acompañamiento sustancial del Auto Club Beltrán a cargo de la diagramación del circuito y también de aprovechar las bondades de los caminos locales al máximo para brindar el mejor espectáculo posible.
Dentro de algunos de los detalles que se dieron a conocer, el parque cerrado será en el predio del Autodromo, por lo que el mismo, permanecerá abierto durante la triple jornada con entrada libre y gratuita y con servicio de cantina.
Además, se dio a conocer que la presentación de coches será en la Plaza 9 de Julio el viernes, desde las 18:30 hs y tendremos largada simbólica a partir de las 20 horas en el mismo lugar.
La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán13/11/2025
En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.
El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.