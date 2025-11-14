Beltrán sede de la fecha coronación del rally del Valle Medio

Los días 21, 22 y 23 de noviembre Luis Beltrán será la sede de la fecha coronación de la competencia que cumple su primer año en actividad.



Estuvieron acompañando el lanzamiento el Intendente municipal Robin del Rio, Presidente del Rally del Valle Medio Fabian Navarro, Tesorero Leandro Godoy, Roberto “toto” Fernandez, Sub Comisario Simone Britez en representación de la Unidad 19, Mauricio Paz Director del Hospital Fernando Rocha y Laura Villarruel de la unidad de Bomberos Voluntarios.



Allí el intendente resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para un evento de estas magnitudes que incluye la participación tanto de la Unidad policial 19, como el Hospital Fernando Rocha, Bomberos voluntarios y por supuesto toda la estructura municipal.



Por otro lado, se destaca el acompañamiento sustancial del Auto Club Beltrán a cargo de la diagramación del circuito y también de aprovechar las bondades de los caminos locales al máximo para brindar el mejor espectáculo posible.



Dentro de algunos de los detalles que se dieron a conocer, el parque cerrado será en el predio del Autodromo, por lo que el mismo, permanecerá abierto durante la triple jornada con entrada libre y gratuita y con servicio de cantina.



Además, se dio a conocer que la presentación de coches será en la Plaza 9 de Julio el viernes, desde las 18:30 hs y tendremos largada simbólica a partir de las 20 horas en el mismo lugar.