Beltrán sede de la fecha coronación del rally del Valle Medio

Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis Beltrán

Regionales - Luis Beltrán14/11/2025
IMG-20251113-WA0114

Los días 21, 22 y 23 de noviembre Luis Beltrán será la sede de la fecha coronación de la competencia que cumple su primer año en actividad.


Estuvieron acompañando el lanzamiento el Intendente municipal Robin del Rio, Presidente del Rally del Valle Medio Fabian Navarro, Tesorero Leandro Godoy, Roberto “toto” Fernandez, Sub Comisario Simone Britez en representación de la Unidad 19, Mauricio Paz Director del Hospital Fernando Rocha y Laura Villarruel de la unidad de Bomberos Voluntarios.


Allí el intendente resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para un evento de estas magnitudes que incluye la participación tanto de la Unidad policial 19, como el Hospital Fernando Rocha, Bomberos voluntarios y por supuesto toda la estructura municipal.


Por otro lado, se destaca el acompañamiento sustancial del Auto Club Beltrán a cargo de la diagramación del circuito y también de aprovechar las bondades de los caminos locales al máximo para brindar el mejor espectáculo posible.


Dentro de algunos de los detalles que se dieron a conocer, el parque cerrado será en el predio del Autodromo, por lo que el mismo, permanecerá abierto durante la triple jornada con entrada libre y gratuita y con servicio de cantina.


Además, se dio a conocer que la presentación de coches será en la Plaza 9 de Julio el viernes, desde las 18:30 hs y tendremos largada simbólica a partir de las 20 horas en el mismo lugar.

Te puede interesar
IMG-20251113-WA0002

Socialización sobre producción de aromáticos

Regionales - Luis Beltrán13/11/2025

Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.

IMG-20251017-WA0010

Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazo

Regionales - Luis Beltrán11/11/2025

Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.

Lo más visto
IMG-20251111-WA0102

Operario y Asistente Apícola

Regionales12/11/2025

El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.