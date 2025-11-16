Un nuevo accidente en la intersección de la 22 y 251

Esta oportunidad tuvo por protagonistas a dos camiones y, si bien solo se produjeron daños materiales, el tránsito por el lugar se vió dificultado ya que uno de los rodados involucrados hizo un efecto "tijera" y ambos quedaron atravesado sobre la ruta.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde del sábado.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar y pudo constatar que uno de los vehículos involucrados resultó ser un camión Scania modelo G340, con semirremolque, que era conducido por un hombre de 56 años, oriundo de San Antonio de Arredondo, provincia de Córdoba, quien circulaba por Ruta 22 y se disponía a tomar la dársena hacia Ruta 251 en dirección a Trelew.

En tanto que el segundo vehículo involucrado es un camión Iveco, con semirremolque tanque, conducido por un ciudadano de 53 años domiciliado en Chichinales, y que circulaba desde Bahía Blanca con destino a Chile.

Según lo manifestado por el conductor del segundo camión, la puesta de sol le impidió visualizar que el primer transporte ingresaba por la dársena hacia Ruta 251, produciéndose el impacto en el lateral derecho.

Como consecuencia, y como dijimos, el camión impactado realizó “tijera” y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, interrumpiendo por completo el tránsito en Ruta 251.

En el lugar trabajó también personal de Bomberos, de la Brigada Rural de Río Colorado y del Hospital de esa ciudad, quienes constataron que ambos choferes se encontraban en buen estado de salud.

Recién una hora y media más tarde del momento del accidentes, a las 20:35 horas, se logró desplazar ambos transportes hacia la banquina y quedó restablecida totalmente la circulación.

Fuente Unidad Regional IV