Un nuevo accidente en la intersección de la 22 y 251
Una vez más, la intersección de Ruta 22 y 251, en cercanías de Río Colorado, volvió a ser escenario de un siniestro vial.Regionales16/11/2025
Esta oportunidad tuvo por protagonistas a dos camiones y, si bien solo se produjeron daños materiales, el tránsito por el lugar se vió dificultado ya que uno de los rodados involucrados hizo un efecto "tijera" y ambos quedaron atravesado sobre la ruta.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde del sábado.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar y pudo constatar que uno de los vehículos involucrados resultó ser un camión Scania modelo G340, con semirremolque, que era conducido por un hombre de 56 años, oriundo de San Antonio de Arredondo, provincia de Córdoba, quien circulaba por Ruta 22 y se disponía a tomar la dársena hacia Ruta 251 en dirección a Trelew.
En tanto que el segundo vehículo involucrado es un camión Iveco, con semirremolque tanque, conducido por un ciudadano de 53 años domiciliado en Chichinales, y que circulaba desde Bahía Blanca con destino a Chile.
Según lo manifestado por el conductor del segundo camión, la puesta de sol le impidió visualizar que el primer transporte ingresaba por la dársena hacia Ruta 251, produciéndose el impacto en el lateral derecho.
Como consecuencia, y como dijimos, el camión impactado realizó “tijera” y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, interrumpiendo por completo el tránsito en Ruta 251.
En el lugar trabajó también personal de Bomberos, de la Brigada Rural de Río Colorado y del Hospital de esa ciudad, quienes constataron que ambos choferes se encontraban en buen estado de salud.
Recién una hora y media más tarde del momento del accidentes, a las 20:35 horas, se logró desplazar ambos transportes hacia la banquina y quedó restablecida totalmente la circulación.
Fuente Unidad Regional IV
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
En la ESRN 139 de Pomona dio inicio la capacitación “R.C.P. y primeros auxilios básicos en la escuela”, destinada a docentes de todo el Valle Medio. La propuesta es fruto del trabajo articulado entre distintas áreas del Consejo Escolar Valle Medio I, dependiente del Ministerio de Educación.
Los eventos de precipitaciones registrados el lunes 10 de noviembre de 2025 generaron condiciones de riesgo severo para las localidades de San Patricio del Chañar y General Roca, y de riesgo moderado en las localidades de Guerrico, Chimpay, J.J. Gomez, Stefenelli y Belisle.
El miércoles y de forma virtual tendrá lugar la última entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.
Una camioneta intentó escapar de un control policial en Río Colorado y por poco termina en el interior del río.
En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.
Durante el último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Viedma el Torneo Provincial Sub-18, donde los equipos de la Escuela Municipal de Vóley de Luis Beltrán tuvieron una destacada participación.
Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
La Municipalidad de Choele Choel intensificó esta semana los trabajos de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de un operativo que se viene desplegando de manera sostenida durante todo el año.
Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026Regionales - Choele Choel15/11/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.