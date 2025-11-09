Quiso evadir un control y casi termina en el río

En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.
Una camioneta intentó escapar de un control policial en Río Colorado y por poco termina en el interior del río.Regionales09/11/2025
Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 11 realizaba tareas de control preventivo de tránsito e identificación de personas, se intentó identificar a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger en la que se desplazaban cinco personas.
Sin embargo, haciendo caso omiso a la orden de detener la marcha, los mismos emprendieron la huida por calle San Martín, continuando luego por calle Española y aumentando la velocidad en dirección a los puentes internos que comunican con La Adela.
Al llegar al lugar, el conductor del vehículo perdió el control y despistó, quedando al borde del río con daños en los neumáticos delanteros.
Efectivos que se encontraban en movimiento acudieron rápidamente, logrando identificar al conductor - un joven con domicilio en la localidad de La Adela - y constatar que tanto él como los acompañantes se encontraban en buen estado de salud.
Se convocó a personal de Bomberos y del Municipio para rescatar la camioneta de la incomoda posición en la que había quedado.
Posteriormente, personal de Seguridad Vial Rio Colorado efectuó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 0,65 gramos de alcohol en sangre.
Por ese motivo se labró la correspondiente infracción y se procedió a la retención del vehículo.
Fuente Unidad Regional IV
Durante el último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Viedma el Torneo Provincial Sub-18, donde los equipos de la Escuela Municipal de Vóley de Luis Beltrán tuvieron una destacada participación.
Mediante un nuevo estándar en la producción de alfalfa, más de 60 productores y técnicos participaron de dos intensas jornadas sobre alfalfa bajo riego que consolidaron al Valle Medio como un polo de innovación agropecuaria en la Norpatagonia. Los encuentros abordaron estrategias para producir forrajes de calidad, incorporar tecnologías sustentables y fortalecer las cadenas de valor locales, en una articulación ejemplar entre el sector público y privado.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.
Se realizo en la localidad de Darwin una actividad a campo denominada “ Escuela de Pastores”
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.