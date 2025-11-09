Quiso evadir un control y casi termina en el río

Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 11 realizaba tareas de control preventivo de tránsito e identificación de personas, se intentó identificar a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger en la que se desplazaban cinco personas.



Sin embargo, haciendo caso omiso a la orden de detener la marcha, los mismos emprendieron la huida por calle San Martín, continuando luego por calle Española y aumentando la velocidad en dirección a los puentes internos que comunican con La Adela.



Al llegar al lugar, el conductor del vehículo perdió el control y despistó, quedando al borde del río con daños en los neumáticos delanteros.



Efectivos que se encontraban en movimiento acudieron rápidamente, logrando identificar al conductor - un joven con domicilio en la localidad de La Adela - y constatar que tanto él como los acompañantes se encontraban en buen estado de salud.



Se convocó a personal de Bomberos y del Municipio para rescatar la camioneta de la incomoda posición en la que había quedado.



Posteriormente, personal de Seguridad Vial Rio Colorado efectuó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 0,65 gramos de alcohol en sangre.



Por ese motivo se labró la correspondiente infracción y se procedió a la retención del vehículo.

Fuente Unidad Regional IV