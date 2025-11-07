Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programado

Ese día, cuatro cuadrillas operativas de la distribuidora trabajarán desde bien temprano en la vinculación de la línea compacta de media tensión, la conexión de los apéndices, la construcción de subestaciones transformadoras y el retiro del viejo tendido eléctrico.



Los trabajos demandarán un CORTE PROGRAMADO que comenzará a las 7:00, se desarrollará hasta las 12:00 y alcanzará un amplio sector de la ciudad, comprendido por las calles Chile, Kennedy, Ricardo Rojas y San Martín.



El replanteo de la línea en 13,2 kV mejorará de manera integral el servicio eléctrico en la zona céntrica y los barrios aledaños, ofreciendo mejores prestaciones también para el sector comercial. EdERSA hizo el recambio de más de 1.200 metros de tendido viejo y de tipo coplanar por una línea de media tensión que es de tecnología compacta, moderna y mucho más previsible y segura.