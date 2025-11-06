Escuela municipal de voley  de Beltrán se destacó en torneo provincial

El equipo masculino obtuvo un meritorio 2º puesto, tras una disputada final punto a punto, que culminó 3-2.



El equipo femenino logró el 5º puesto en la Copa de Oro, demostrando un gran nivel y compromiso en cada encuentro.



Además, varios de los jugadores fueron reconocidos por su excelente desempeño, siendo seleccionados para formar parte del equipo ideal de la provincia:

Matías Blanco – Mejor Armador

Bautista Jofré – Mejor Punta

Nicolás Skretkowski – 2º Mejor Central

Franco Languasco – Mejor Opuesto



Cabe destacar que Matías Blanco fue elegido como el Jugador MVP del torneo.



Desde el área de deportes y el municipio agradecen a los jugadores y las jugadoras que egresan de la Escuela Municipal por tantos años defendiendo con pasión y compromiso la camiseta. Se trata de Martina Bidegain, Brenda Faqcuarson, Danixa Herrera, Tomás López, Nicolás Skretcowski y Luciano Llorente.