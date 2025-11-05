Yogures Tere " Un sueño hecho realidad"

"No sabíamos como hacer, yo había tenido a mi hijo menor y no podía salir a trabajar, y pensaba como solventar los gastos de estudio de la mayor. Llore pensando que podía hacer yo, porque panificados y venta de comidas ya había en la localidad y se nos presentó en un sueño la idea de vender yogurt” relata Teresa Muñoz, la emprendedora que esta llevando adelante el sueño.

Yogures Artesanales Tere, inicio produciendo 3 litros por semana y ahora, a poco más de un año, en el último mes produjo 445 litros de yogurt, los que vende en distintas variedades y con diferentes presentaciones.

Como todo emprendedor, el camino no fue sencillo, pero ella confía que “cuando es para uno, es para uno”, y por ello ante cada nuevo desafío, no baja las brazos, confía, se encomienda a Dios e inicia las tareas necesarias para seguir avanzando, por caso luego de hacer la capacitación de manipulación de alimentos comenzó a leer y estudiar mucho sobre el tema para mejorar su receta y lo logró. En la actualidad hace la fermentación de los yogures con cultivos naturales y luego de probar distintas leches encontró la que mejor se adapta para dar la cremosidad exacta, productos que se notan en la calidad del producto y que hacen que los clientes vuelvan y se multipliquen.

Todo fue un cambio en la rutina de Tere, desde aquella mañana en la que su compañero de vida le contó que la había soñado sosteniendo el recipiente que utilizaba para hacer yogurt en casa y con dinero en sus manos, sueño que guardaba similitud con lo que ella había soñado en una de esas largas noches en la que se acostaba luego de sobrepensar como salir adelante, . De estar pasando un mal momento con la angustia de no saber que hacer, a trabajar en un proceso que lleva 24 horas hasta obtener el resultado final. A la producción se suman otras tareas que la involucran de principio a final, porque junto a su compañero de vida trabajan en la esterilización de los envases, la colocación de las etiquetas y luego ella avanza con el envasado del producto, el cierre de los envases, y el traslado hasta la casa de los vecinos que solicitan el producto.

Si bien en un principio, todo el crecimiento se fue dando por el boca en boca, por gente que lo había probado y lo recomendaba, ahora Tere comenzó a estar más activa en las redes y esto ha hecho que desde otras localidades comiencen a solicitarles productos, incluso gente que pasa por la zona una vez al mes, se acerca hasta su casa para llevarse sus botellas de yogurt. Así paso de producir tres litros semanales a 120 litros por semana, pero esto demanda más tareas, mayor tiempo, mayor espacio y más equipamiento, por ello en este momento, gran parte de los ingresos que genera los esta invirtiendo en el equipamiento necesario para poder concretar la habilitación de la fabrica, algo difícil, pero no imposible para quien se lo propone y lo encara como lo hace Teresa, que confía que con la ayuda de Dios lo podrá lograr.

Hoy a la variedad de yogures frutales que ofrece, se le suman yogures que los clientes han ido solicitando y en los que ella se fue especializando, por caso el yogurt griego, un producto que no solo consumen quienes no pueden ingerir azucares, también es muy consumido para utilizar en la cocina y que es muy solicitado. Tere tiene clientes que hace meses adquieren sus productos, dado que por no tener conservantes ni colorantes y poseer cultivos activos producen beneficios en quienes los consumen, y son esos mismos clientes quienes han pedido algunos caprichos, y así por ejemplo ahora se envasa por pedido yogurt con colchón de frutas y cereales.

Hoy el producto se llena de elogios, pero uno de los que más le resuena a la emprendedora es el de las personas mayores que le indican que este yogurt los rememora a su infancia porque el producto es igual al que consumían de niños, algo que Teresa destaca, porque con tanto alimento industrializado, que la gente encuentre en su producto artesanal los sabores de antaño, la motiva a seguir por este camino.

Los yogures se venden en presentación de 910 y de medio litro, en sabor frutilla, vainilla, con o sin durazno, coco, frutos rojos y natural.

Quienes quieran disfrutar de este producto lo pueden comprar comunicándose al 2984907960.