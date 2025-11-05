Cuadrangular aniversario de básquet femenino

Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.

El cuadrangular tendrá lugar en el Gimnasio Municipal desde las 9 horas. 

Participarán los equipos de la Escuela Municipal de Luis Beltrán, Villa Mitre, Río Colorado y Vista Alegre

La Programación será la siguiente 

9hs Beltrán vs Villa Mitre

10.50hs Río Colorado vs Vista Alegre

12.40hs Beltrán vs Vista Alegre

14 30hs Villa Mitre vs Río Colorado 

16 20hs Vista Alegre vs Villa Mitre 

18hs Beltrán vs Río Colorado

 

 

