Cuadrangular aniversario de básquet femenino

El cuadrangular tendrá lugar en el Gimnasio Municipal desde las 9 horas.

Participarán los equipos de la Escuela Municipal de Luis Beltrán, Villa Mitre, Río Colorado y Vista Alegre

La Programación será la siguiente

9hs Beltrán vs Villa Mitre

10.50hs Río Colorado vs Vista Alegre

12.40hs Beltrán vs Vista Alegre

14 30hs Villa Mitre vs Río Colorado

16 20hs Vista Alegre vs Villa Mitre

18hs Beltrán vs Río Colorado