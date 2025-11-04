La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre.
El CEAER dirá presente en la Expo Valle Medio Emprende
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.Regionales - Luis Beltrán04/11/2025
Desde hace meses la casa de altos estudios se prepara para ofrecer alternativas renovadas especialmente pensadas para que la comunidad conozca la variada oferta académica que se ofrece en sus cuatros sedes.
La Empresa Techint-Sacde llegará con un aula taller donde se podrán apreciar cápsulas de proyecciones sobre el Proyecto VMOS y proyectos anexos. Además, se exhibirá una maqueta de liberación de energía que es utilizada para capacitar a trabajadores.
Las carreras del CEAER estarán presentes a lo largo de las dos jornadas que dura la Expo, incluyendo a los estudiantes de Marketing Digital quienes realizarán cobertura del evento generando contenido para redes sociales.
Cronograma se actividades
Sabado
18:00 hs: Recepción Gastronómica post Apertura de la Expo / Tecnicatura Superior en Gastronomía.
18.30 hs: Charla Taller “Herramientas para mi primer empleo” a cargo de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.
19:00 hs: Charla Exposición a cargo de la Tecnicatura Superior IoT: “Entre robots y rutinas: cómo la automatización transforma lo cotidiano”.
19:30 hs: Master Class a cargo de la carrera de Gastronomía, “Fusión de sabores patagónicos con técnicas contemporáneas”. Carrera Gastronomía.
20:30 hs: Master Classs a cargo de Agencia de Desarrollo Río Negro,
“Carne Ovina de la Estepa, Hortalizas de Valle y Vinos de Río Negro. La Cocina de Dai Chaia”.
Domingo
18:00 hs: Master Class “Cookies Art”.
18:40: hs. Charla a cargo de la carrera de Energías Renovables: “Transformamos Energía”
19:20 hs: Charla Exposición a cargo de la carrera IoT: “Inteligencia Artificial: cómo la tecnología organiza nuestra vida sin pedir permiso”.
20:00 hs. Master Class a cargo de la carrera de Gastronomía: “Coctelería con identidad regional” .
Los abuelos ayudan a su nieta, pero el padre también deberá cubrir los gastos de su hijaRegionales - Luis Beltrán04/11/2025
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.
El Destacamento Rural 133 de la policía de Río Negro en Luis Beltran cuenta, desde la última semana, con una nueva via de comunicación que permitirá mejorar la seguridad en toda su extensa jurisdicción, la que incluye el área de Rincón de Cruz y los campos ubicados al sur del rio Negro linderos a la ruta provincial 7.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En el mes del aniversario de Luis Beltrán la localidad se llena de actividades que se extenderán hasta los primeros días de diciembre
A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado, personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
Una mujer que circulaba conduciendo un vehículo Chevrolet Prisma por arterias céntricas de la localidad de Luis Beltrán sufrió una descompensación y terminó con su auto subido a la vereda.
