El CEAER dirá presente en la Expo Valle Medio Emprende

Desde hace meses la casa de altos estudios se prepara para ofrecer alternativas renovadas especialmente pensadas para que la comunidad conozca la variada oferta académica que se ofrece en sus cuatros sedes.



La Empresa Techint-Sacde llegará con un aula taller donde se podrán apreciar cápsulas de proyecciones sobre el Proyecto VMOS y proyectos anexos. Además, se exhibirá una maqueta de liberación de energía que es utilizada para capacitar a trabajadores.



Las carreras del CEAER estarán presentes a lo largo de las dos jornadas que dura la Expo, incluyendo a los estudiantes de Marketing Digital quienes realizarán cobertura del evento generando contenido para redes sociales.



Cronograma se actividades



Sabado

18:00 hs: Recepción Gastronómica post Apertura de la Expo / Tecnicatura Superior en Gastronomía.

18.30 hs: Charla Taller “Herramientas para mi primer empleo” a cargo de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

19:00 hs: Charla Exposición a cargo de la Tecnicatura Superior IoT: “Entre robots y rutinas: cómo la automatización transforma lo cotidiano”.

19:30 hs: Master Class a cargo de la carrera de Gastronomía, “Fusión de sabores patagónicos con técnicas contemporáneas”. Carrera Gastronomía.

20:30 hs: Master Classs a cargo de Agencia de Desarrollo Río Negro,

“Carne Ovina de la Estepa, Hortalizas de Valle y Vinos de Río Negro. La Cocina de Dai Chaia”.



Domingo

18:00 hs: Master Class “Cookies Art”.

18:40: hs. Charla a cargo de la carrera de Energías Renovables: “Transformamos Energía”

19:20 hs: Charla Exposición a cargo de la carrera IoT: “Inteligencia Artificial: cómo la tecnología organiza nuestra vida sin pedir permiso”.

20:00 hs. Master Class a cargo de la carrera de Gastronomía: “Coctelería con identidad regional” .