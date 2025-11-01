Vuelco en un camino rural de Beltrán

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un automóvil Chevrolet Corsa.



Según testigos, el conductor fue trasladado por particulares al hospital local y habría manifestado que perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro que se cruzó en el camino.



No hubo participación de otros rodados, y el Gabinete de Criminalística trabaja en las pericias correspondientes.