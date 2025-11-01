Vuelco en un camino rural de Beltrán

A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado,  personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.

Regionales - Luis Beltrán01/11/2025
IMG-20251101-WA0031

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un automóvil Chevrolet Corsa. 


Según testigos, el conductor fue trasladado por particulares al hospital local y habría manifestado que perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro que se cruzó en el camino.


No hubo participación de otros rodados, y el Gabinete de Criminalística trabaja en las pericias correspondientes.

Te puede interesar
IMG-20251020-WA0003

Finalizaron talleres ESI impulsados por la Mesa de Género

Regionales - Luis Beltrán20/10/2025

La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.

Lo más visto