Variada actividad en el mes aniversario

Dentro del calendario aniversario de encuentra la celebración del 60° Aniversario del Instituto Magdalena de Canossa. La Institución realizará una peña familiar el dia 7, mientras que el dia 14 llevará a cabo una Misa en acción de gracias para conmemorar la llegada de las primeras hermanas Canossianas a Luis Beltrán.



El 8 de noviembre se desarrollará la tercera edición de Beltrán Corre y Camina por la Inclusión organizada por Aunar y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Luis Beltrán.



El 9 se realizará el Cuadrangular Básquet Femenino 114° Aniversario de Luis Beltrán. La Escuela Municipal de Básquet se convierte nuevamente en sede de uno de los torneos femeninos en categoría mayores, más competitivos del año.



Los días 8 y 9 de noviembre Llega nuevamente a Beltrán la Expo Valle Medio Emprende 9° Edición organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, junto a la Municipalidad de Luis Beltrán.



Los días, 14, 15 y 16 de noviembre se desarrollará el 7° Festival de Danza Contemporánea llevado adelante por la Asociación cultural Grupo Libres con importantes presentaciones artísticas, seminarios y talleres.



El 15 de noviembre se realizará Muestra Vallemediense de Patin organizada por la escuela de Patín Artístico del Club Social y Deportivo Luis Beltran



Los días 15 y 16 de noviembre el centro tradicionalista el Palenque organiza la gran Jineteada Aniversario de Luis Beltrán



El 16 de noviembre la Asociación Española organiza el ya tradicional torneo aniversario de la ciudad en sus canchas, con la participación de jugadores de toda la provincia.



El mismo día se realizará el Encuentro Infanto Juvenil de Ciclismo. La escuela municipal de ciclismo invita a disfrutar una jornada espectacular en el circuito del Camping Municipal.



El 21, 22 y 23 de noviembre se disputará el Torneo Provincial de Vóley sub14 con la participación de jóvenes de distintos puntos.



El mismo fin de semana Beltrán será epicentro de la sexta fecha y Coronación del Rally del Valle Medio con una triple jornada completa a puro deporte motor.



El día 27 la Escuela Primaria 215 Los Colonos, organiza una noche de museo. La caminata histórica se realiza este año desde el Salesiano a partir de las 18 horas, con distintas paradas históricas y con cierre en el Museo municipal Moni Gundin.



El 28 Se realizará la muestra anual de Gimnasia Deportiva en las instalaciones del gimnasio municipal.



El 29 en la biblioteca popular Pablo Puzzurno, Mariela Urobarry presentará el libro “Reconstruyendo la Historia de Luis Beltrán”.



El mismo día se realizará el Concierto coral 114° Aniversario. El Coro Municipal “Ekkos del Rio” y “Coral Cipolletti”, estarán brindando un concierto en la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”



Los días 29 y 30 de noviembre la plaza 9 de julio será epicentro de los festejos aniversario con la participación de emprendedores, artesanos y música.

La participación de “Paladar”, la Feria Gastronómica y Cervecera más importante de la Patagonia a cargo de toda la propuesta gastronómica y artística de la noche.



El día 30 se realizará el Tradición desfile aniversario y el acto protocolar por el aniversario.