La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
Nueva vía de comunicación del destacamento de Rincón de Cruz
El Destacamento Rural 133 de la policía de Río Negro en Luis Beltran cuenta, desde la última semana, con una nueva via de comunicación que permitirá mejorar la seguridad en toda su extensa jurisdicción, la que incluye el área de Rincón de Cruz y los campos ubicados al sur del rio Negro linderos a la ruta provincial 7.Regionales - Luis Beltrán03/11/2025
La donación por parte de propietarios del área rural de un sistema Starlink les garantiza la conectividad permanente, en tanto que también - uno de ellos - donó un teléfono celular luego de gestiones realizadas por la Comisaría 19 y la Unidad Regional IV.
Por otra parte, la Municipalidad de Luis Beltrán también ha sumado su esfuerzo, asumiendo el compromiso de pago del abono mensual para el mantenimiento de la conectividad.
La incorporación de tecnología redundará en mayor seguridad para la prevención de delitos en sectores extremadamente alejados de las áreas pobladas y que, hasta el momento, se manejaban solamente a través de sistemas de radios.
La nueva línea de contacto ante cualquier emergencia es: 2946 - 416544
En el mes del aniversario de Luis Beltrán la localidad se llena de actividades que se extenderán hasta los primeros días de diciembre
A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado, personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
Una mujer que circulaba conduciendo un vehículo Chevrolet Prisma por arterias céntricas de la localidad de Luis Beltrán sufrió una descompensación y terminó con su auto subido a la vereda.
Dado que el número 107 no se encuentra operativo desde el hospital Fernando Rocha informan el número para emergencias o urgencias.
Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de callesRegionales - Luis Beltrán24/10/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a los vecinos frentistas que, en el marco de la obra “Repavimentación parcial de calles y avenidas”, se estarán llevando adelante trabajos de mejora vial en distintos sectores.
El cuerpo de bomberos y la comisión del cuartel de Luis Beltrán se llena de orgullo con los resultados obtenidos por cuatro aspirantes de la institución.
