Nueva vía de comunicación del destacamento de Rincón de Cruz

La donación por parte de propietarios del área rural de un sistema Starlink les garantiza la conectividad permanente, en tanto que también - uno de ellos - donó un teléfono celular luego de gestiones realizadas por la Comisaría 19 y la Unidad Regional IV.

Por otra parte, la Municipalidad de Luis Beltrán también ha sumado su esfuerzo, asumiendo el compromiso de pago del abono mensual para el mantenimiento de la conectividad.

La incorporación de tecnología redundará en mayor seguridad para la prevención de delitos en sectores extremadamente alejados de las áreas pobladas y que, hasta el momento, se manejaban solamente a través de sistemas de radios.

La nueva línea de contacto ante cualquier emergencia es: 2946 - 416544