Beltrán corre y camina por la inclusión

La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.

Regionales - Luis Beltrán03/11/2025
La actividad tendrá lugar el Sábado 8 de noviembre.  La largada está prevista desde la Plaza 9 de Julio a las 18:00 horas.  


Categorías: hasta 29, 30-39, 40-49, 50-59, +60 y especiales.


Distancias de la carrera son de 5 y 10 kilómetros, además la caminata. 


Una jornada para promover el deporte y la inclusión.


Enlace de inscripción 


https://forms.gle/fCA1FTuNoYqTzni9A

