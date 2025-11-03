Beltrán corre y camina por la inclusión

La actividad tendrá lugar el Sábado 8 de noviembre. La largada está prevista desde la Plaza 9 de Julio a las 18:00 horas.



Categorías: hasta 29, 30-39, 40-49, 50-59, +60 y especiales.



Distancias de la carrera son de 5 y 10 kilómetros, además la caminata.



Una jornada para promover el deporte y la inclusión.



Enlace de inscripción



https://forms.gle/fCA1FTuNoYqTzni9A