Se realizaron jornadas de actualización y práctica de pasturas

Se realizo en la localidad de Darwin una actividad a campo denominada “ Escuela de Pastores”

Regionales03/11/2025
IMG-20251103-WA0006

La jornada propuso una instancia teórico-práctica orientada al manejo de pasturas y pastoreo, con actividades a campo guiadas por especialistas.


La ganadería y producción forrajera-pasturas son 2 actividades esenciales en la región del Valle Medio de Rio Negro y parte esencial de la estructura productiva.


A través de dicha actividad se busco actualizar e intercambiar conocimiento a los fines de tornar mas eficiente los procesos de producción que se llevan adelante actualmente.


Productores, técnicos y personal de campo -estudiantes se han dado cita en la Chacra San Antonio (Ruta Nacional 22, km 1013, Darwin) para conocer más al respecto.


Dicha actividad se ha organizado de forma articulada  entre instituciones publicas y privadas:   INTA, 4 Burras, GENTOS, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Rio Negro.

Te puede interesar
IMG-20251029-WA0052

Homicidio de Marisa Coliman: prisión perpetua para el autor

Regionales30/10/2025

El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.

IMG-20251028-WA0093

Abuso agravado: solicitan 11 años para un hombre declarado responsable penal

Regionales29/10/2025

El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.

IMG-20251028-WA0000

Circulaba por la banquina, se le desprendió un carro y chocó un auto

Regionales28/10/2025

Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.

IMG-20251028-WA0002

Forrajes en acción

Regionales28/10/2025

En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin,  la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.

IMG-20251017-WA0008

Resultados de las legislativas en cada localidad del Valle Medio

Regionales27/10/2025

Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.

Lo más visto