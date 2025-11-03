Se realizaron jornadas de actualización y práctica de pasturas

La jornada propuso una instancia teórico-práctica orientada al manejo de pasturas y pastoreo, con actividades a campo guiadas por especialistas.



La ganadería y producción forrajera-pasturas son 2 actividades esenciales en la región del Valle Medio de Rio Negro y parte esencial de la estructura productiva.



A través de dicha actividad se busco actualizar e intercambiar conocimiento a los fines de tornar mas eficiente los procesos de producción que se llevan adelante actualmente.



Productores, técnicos y personal de campo -estudiantes se han dado cita en la Chacra San Antonio (Ruta Nacional 22, km 1013, Darwin) para conocer más al respecto.



Dicha actividad se ha organizado de forma articulada entre instituciones publicas y privadas: INTA, 4 Burras, GENTOS, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Rio Negro.